Η Volkswagen επαναφέρει τη μουσική και την ποπ κουλτούρα της δεκαετίας του 1990 με το νέο, πλήρως ηλεκτρικό, ειδικό μοντέλο ID.3 GTX FIRE+ICE: Με εντυπωσιακά ακροβατικά και εκπληκτικά πλάνα τοπίων, η ταινία του Willy Bogner «Fire and Ice» (1986) γρήγορα έγινε cult τη δεκαετία του 1980.

Το θρυλικό Golf 2 Fire & Ice (1990), εμπνευσμένο από την ταινία, είχε διαρκή αντίκτυπο στο Zeitgeist.

Η ταινία και το αυτοκίνητο έχουν διατηρήσει την cult θέση τους μέχρι σήμερα. Η Volkswagen συνεχίζει τώρα αυτή την ιστορία επιτυχίας σε μουσική μορφή: με το «Fire + Ice», ο διεθνώς αναγνωρισμένος DJ Purple Disco Machine ερμηνεύει ξανά το εμβληματικό τραγούδι της ταινίας και, μαζί με τον Jake Shears, φέρνει έναν φρέσκο ​​ήχο στην νοσταλγική ιστορία.

Οι πρωταγωνιστές του γεμάτου δράση μουσικού βίντεο είναι το Golf 2 Fire & Ice και ο πλήρως ηλεκτρικός διάδοχός του, το ID.3 GTX FIRE+ICE .

«Η αποστολή μας ως μάρκα είναι να εδραιωνόμαστε στην καρδιά της κοινωνίας και να διαδραματίζουμε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ποπ κουλτούρας του αύριο. Με το νέο, πλήρως ηλεκτρικό ID.3 GTX FIRE+ICE και τη συνεργασία με την BOGNER FIRE+ICE και την Purple Disco Machine, συνδυάζουμε τα θέματα των αυτοκινήτων, της μόδας και της μουσικής με έναν μοναδικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο δημιουργούμε ένα συναισθηματικά φορτισμένο προϊόν, αλλά δίνουμε και σε ολόκληρη τη μάρκα μια νέα γοητεία».

Το μουσικό βίντεο γεφυρώνει επίσης το παρελθόν και το μέλλον, παρουσιάζοντας το Golf 2 Fire & Ice και τον πλήρως ηλεκτρικό διάδοχό του, το νέο ειδικό μοντέλο Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE. Θρυλικά ακροβατικά από το παρελθόν κάνουν μια εντυπωσιακή επιστροφή με το ID.3 GTX – επαναπροσδιορισμένο σε ένα μοντέρνο περιβάλλον.