Ο Ρουμάνος κόουτς ετοιμάζει σημαντικές αλλαγές στην ενδεκάδα του Δικεφάλου για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό, που θα διεξαχθεί αύριο το απόγευμα στο «Λάμπρος Κατσώνης».

Σε αυτή την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου για φέτος ο Δικέφαλος φαίνεται ότι θα παραταχθεί με αρκετές αλλαγές, μεσούσης ενός προγράμματος ιδιαιτέρως απαιτητικού με σερί ματς τόσο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη από την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ρουμάνος τεχνικός προσανατολίζεται να αλλάξει κάποια πρόσωπα (ίσως και την μισή ενδεκάδα) διατηρώντας το σύστημα 4-2-3-1 και να χρησιμοποιήσει αρκετούς παίκτες που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής στα τελευταία παιχνίδια.

Πιθανό ντεμπούτο για Γκουγκεσασβίλι και Βολιάκο

Συγκεκριμένα δεν αποκλείεται για πρώτη φορά στην σεζόν να σταματήσει το σερί του Γίρι Παβλένκα και να παίξει ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι κάνοντας το ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ σε επίσημο αγώνα.

Στην τετράδα της άμυνας θα αγωνιστούν όπως όλα δείχνουν οι Σάστρε, Τέιλορ στα πλάγια, με τον Λουτσέσκου να δίνει πιθανόν χρόνο συμμετοχής στο κέντρο της άμυνας στον Αλεσάντρο Βολιάκο.

Στο χώρο του κέντρου, οι θέσεις θα καλυφθούν από τους Μπιάνκο και Καμαρά, με τον Μεϊτέ να παίρνει κάποιες ανάσες, ενώ η μεσοεπιθετική τριάδα θα αποτελείται από τους Χατσίδη, Πέλκα και Ιβανούσετς, με τον Λουτσέσκου να θέλει να ξεκουράσει τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Δίνει ευκαιρία σε Χατσίδη ο Λουτσέσκου

Ο Χατσίδης αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού λόγω και του κανονισμού στο Κύπελλου που πρέπει να υπάρχει ένας παίκτης κάτω των 21 ετών στην ενδεκάδα σε όλοκληρη την αναμέτρηση. Αν χρειαστεί να βγει από το ματς ο Χατσίδης, τότε το πιθανότερο σενάριο ειναι να μπει στην θέση του ο Δημήτρης Μπέρδος.

Στην κορυφή της επίθεσης θα βρεθεί ο Φέντορ Τσάλοφ, όπου θα συνεχίσει αυτό… μία-μια με τον Γιακουμάκη που εναλλάσονται από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ευκαιρία για τον Ρώσο φορ να κάνει μια καλή εμφάνιση και γιατί όχι να μην σκοράρει και να ανεβάσει ψυχολογία.

Ο Λουτσέσκου έχει να διαχειριστεί και ορισμένα προβλήματα απουσιών αφού θα λείψει σίγουρα ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ και ο Γιάννης Κωνσταντέλια, ενώ πιθανώς να αφήσει και κάποιον από τους παίκτες τους θεωρητικά βασικούς εκτός αποστολής, για να τους ετοιμάσει για την επόμενη τριάδα αγώνων με Παναιτωλικό (μέσα), Μακάμπι (μέσα) και Αστέρα Τρίπολης (εκτός).

Πέραν του Γιάννη Κωνσταντέλια και του Κιρίλ Ντεσποντοφ στην Θεσσαλονίκη έμειναν οι Γίρι Παβλένκα, Ντέγιαν Λόβρεν, Μαγκομεντ Οζντοεφ και Γιώργος Γιακουμάκης.

Στόχος του ΠΑΟΚ είναι η νίκη στην Λιβαδειά για να πάρει το τρίποντο που θα τον φέρει από νωρις κοντά στην απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά, για να μην… μπλέξει με ενδιάμεσους γύρους και εξτρά καταπόνηση στην διοργάνωση.