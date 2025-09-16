Ο τεχνικός της Κ19 του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Κοροπούλης έκανε και την προπόνηση της Τρίτης και θα είναι αυτός που θα καθίσει στον πάγκο των Πράσινων στο παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στην Athens Kallithea («Απόστολος Νικολαΐδης», 17/9, 17:30).

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού δεν βρήκαν ούτε τον αντικαταστάτη του Βιτόρια, ούτε μια προσωρινή λύση και μέχρι… νεοτέρας, ο Κοροπούλης θα είναι ο υπηρεσιακός τεχνικός.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι Κυπέλλου βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Σταμέλλος, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Φικάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Νίκας, Πάντοβιτς, Μπόκος.

Ο Γερεμέγεφ υπέστη ράγισμα στο δάχτυλο του ποδιού του και θα ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα το επόμενο διάστημα, ενώ αρκετά βασικά στελέχη των Πράσινων θα πάρουν ανάσες στο ματς με την Athens Kallithea.