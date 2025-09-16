Ο Λιούις Χάμιλτον, δε «μασάει» τα λόγια του!

Μέσω μιας ιστορίας του στο Instagram, πήρε θέση για όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Με σκληρή «γλώσσα», καταδίκασε την επίθεση του Ισραήλ και προσπάθησε να παρακινήσει τον κόσμο για ευαισθητοποίηση!

Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που τοποθετείτε για κάτι τέτοιο. Ο Βρετανός οδηγός, γνωστός για την κοινωνική του δράση και τις δημόσιες παρεμβάσεις του σε ζητήματα δικαιωμάτων και δικαιοσύνης.

Lewis Hamilton speaks out about Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/J7XC29m74X — sin ⁴⁴ (@44britcedes) July 26, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση του Λιούς Χάμιλτον στα social media

«Η κατάσταση στη Γάζα χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Τα τελευταία δύο χρόνια, περισσότερο από το 10% του πληθυσμού έχει σκοτωθεί ή τραυματιστεί, ανάμεσά τους δεκάδες χιλιάδες παιδιά και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται.

Σήμερα, μια ερευνητική επιτροπή του ΟΗΕ περιέγραψε όσα συμβαίνουν στη Γάζα ως γενοκτονία. Ως ανθρώπινα όντα, δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι και να αφήσουμε αυτό να συνεχίζεται».