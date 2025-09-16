Το Κύπελλο Ελλάδας 2025-26 αποκτά φέτος μια νέα, ιδιαίτερη διάσταση, καθώς η ΕΠΟ θέσπισε έναν κανονισμό που δίνει έμφαση στους νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές.

Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση με εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Λεβαδειακό, με την αποστολή του Ραζβάν Λουτσέσκου να περιλαμβάνει αρκετά νέα και πολλά υποσχόμενα πρόσωπα.

Ο νέος κανονισμός και οι απαιτήσεις του Λουτσέσκου

Ο νέος κανονισμός της ΕΠΟ είναι σαφής: κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει στην αρχική της ενδεκάδα έναν παίκτη γεννημένο το 2004 ή αργότερα, ο οποίος πρέπει να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ελλάδας.

Η παρουσία του είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ακόμη και στην παράταση, ενώ αντικατάστασή του μπορεί να γίνει μόνο από άλλον παίκτη που πληροί τα ίδια κριτήρια. Η μόνη εξαίρεση ισχύει σε περίπτωση αποβολής του.

Παρά τις σημαντικές απουσίες, όπως αυτές των Κωνσταντέλια και Ντεσπόντοφ λόγω ίωσης και ατομικού προγράμματος αντίστοιχα, καθώς και των Παβλένα, Λόβρεν, Οζντόεφ και Γιακουμάκη για λόγους αποφόρτισης, ο Λουτσέσκου ζήτησε απόλυτη συγκέντρωση.

Τόνισε στους παίκτες του πως το νέο φορμάτ της διοργάνωσης δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Χαρακτήρισε τον Λεβαδειακό του Νίκου Παπαδόπουλου ως μια υπολογίσιμη και άκρως οργανωμένη δύναμη, καλώντας την ομάδα του να αντιμετωπίσει το παιχνίδι με τη δέουσα σοβαρότητα.

Η «PAOK Academy» στη βιτρίνα

Η αποστολή του ΠΑΟΚ για τη Λιβαδειά αποτελεί μια ξεκάθαρη ένδειξη της εμπιστοσύνης του συλλόγου στη νέα γενιά.

Συγκεκριμένα, στην 21μελή αποστολή περιλαμβάνονται τρία ονόματα που προέρχονται από την PAOK Academy: οι Χατσίδης, Μύθου και Μπέρδος.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η ηλικία τους: ο Χατσίδης είναι γεννημένος το 2006, ο Μύθου το 2007 και ο Μπέρδος το 2008, γεγονός που αποδεικνύει την επιμονή του ΠΑΟΚ στην ανάδειξη ταλέντων που είναι πολύ νεότερα από το όριο που ορίζει ο κανονισμός.

Για τον Μπέρδο, μάλιστα, αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη αποστολή του με την πρώτη ομάδα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του εξέλιξη.

Εκτός από τους τρεις αυτούς ποδοσφαιριστές, το ηλικιακό γκρουπ που «απαιτεί» η διοργανώτρια αρχή περιλαμβάνει και άλλους ταλαντούχους παίκτες που αποτελούν «κομμάτι» και της ανδρικής ομάδας.

Οι Μοναστηρλής, Μπαταούλας και Κωττάς αγωνίστηκαν πρόσφατα με τον ΠΑΟΚ Β, δείχνοντας πως το μέλλον του συλλόγου είναι εξασφαλισμένο.

Αυτή η έμφαση στους νέους παίκτες δεν θα ισχύει μόνο για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό, αλλά και για τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της League Phase, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών με την ΑΕΛ, τη Μαρκό και το ντέρμπι με τον Άρη.