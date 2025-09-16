Τα «αστέρια» επέστρεψαν!

Το Champions League, είναι και πάλι εδώ, πιο ανταγωνιστικό από ποτέ!

The Champions League is back ✨ pic.twitter.com/Mt3dSVszGZ — LiveScore (@livescore) September 16, 2025

Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ξεκινάει απόψε με έξι αγώνες να ανοίγουν την «αυλαία» της νέας σεζόν.

Στην πρώτη μέρα της πρεμιέρας, θα διεξαχθούν σπουδαίες αναμετρήσεις με «πλούσιο» ενδιαφέρον!

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις της Τρίτης (16/09)

19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ

19:45 Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ

22:00 Μπενφίκα – Καραμπάγκ

22:00 Γιουβέντους – Μπορούσια Ντόρτμουντ

22:00 Τότεναμ – Βιγιαρεάλ