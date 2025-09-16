Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στα καλύτερά του!

Ο 31χρονος άσος, πήρε από το «χέρι» την Ελλάδα, φτάνοντας στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

What it means for Giannis. 🇬🇷 One of the greatest sports photos ever.#EuroBasket pic.twitter.com/lYSAaIhqrI — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Οι εμφανίσεις του, εκπληκτικές. Τόσο εκπληκτικές, που η FIBA του… έβγαλε το καπέλο!

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media, αποθέωσε τον «Greek Freak», με τις κορυφαίες στιγμές του.

The Greek Freak put Greece back on the podium! 🇬🇷 Full highlights of Giannis Antentokounmpo DOMINATING in EuroBasket 2025. 📊 27.3 PTS | 68.5% FG | 10.6 REB | 4.1 AST | 1.1 STL | 0.9 BLK pic.twitter.com/2cPIu41FNU — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 16, 2025

Στο EuroBasket 2025, ο Γιάννης… έσπασε τα κοντέρ!

Ήταν ο δεύτερος σκόρερ της διοργάνωσης, με στατιστικά… που ζαλίζουν. Τελείωσε το τουρνουά με 27,3 πόντους, καθώς και 10,6 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ στο μικρό τελικό μέτρησε 30 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Παράλληλα, βρέθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του, μετά το 2022, στην κορυφαία πεντάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Αν μη τι άλλο, ένα καλοκαίρι που θα μείνει στην μνήμη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, για πάντα!