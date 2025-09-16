Ο Κλιντ Ίστγουντ φαίνεται πως έχει… διορατικότητα, αφού προβλέπει ένα λαμπρό κινηματογραφικό μέλλον για έναν από τους μεγαλύτερους σταρ του σήμερα, τον Τομ Κρουζ.

Ο σκηνοθέτης Κάμερον Κρόου, που αυτό τον καιρό προωθεί την αυτοβιογραφία του The Uncool, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στους New York Times ότι ο Ίστγουντ του είχε εκμυστηρευτεί πως πιστεύει ότι ο Τομ Κρουζ θα αναγνωρίζεται ως θρύλος του σινεμά ακόμα και έναν αιώνα από τώρα.

Η συζήτηση προέκυψε όταν ο Κρόου ρωτήθηκε για την εξέλιξη της καριέρας του Κρουζ την τελευταία δεκαετία, ειδικά μετά τη στροφή του σε εντυπωσιακά blockbusters όπως η σειρά Mission: Impossible – έναντι των πιο εσωστρεφών, δραματικών ρόλων που είχε ερμηνεύσει στις συνεργασίες τους στα Jerry Maguire και Vanilla Sky.

Ο Κρόου απάντησε πως βλέπει σύντομα τον Κρουζ να κάνει μια νέα στροφή προς πιο «χαρακτηριστικούς» ρόλους, αντίστοιχα με αυτό που έκανε ο Πολ Νιούμαν σε ώριμη ηλικία: «Έρχεται η στιγμή – ίσως έχει ήδη ξεκινήσει – όπου θα επιστρέψει σε ρόλους με περισσότερο βάθος χαρακτήρα, με την ίδια αφοσίωση που επέδειξε στις ταινίες δράσης. Αυτή η “φάση Πολ Νιούμαν” είναι κοντά και θα αφήσει άφωνο το κοινό.»

Συμπλήρωσε: «Ο Τομ είναι σαν σπουδαστής. Μαθαίνει σε βάθος ό,τι κι αν καταπιαστεί. Όταν ξεκινήσει αυτή η νέα περίοδος στην καριέρα του, θα δώσει τον ίδιο ενθουσιασμό και το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό.» Ο Κρόου θυμήθηκε και ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από ένα δείπνο όπου καθόταν δίπλα στον Ίστγουντ:

«Ήμουν καλεσμένος σε ένα δείπνο μέσω του κοινού μας δικηγόρου, και καθόμουν δίπλα στον Κλιντ Ίστγουντ. Ήμουν αγχωμένος – τι λες στον Κλιντ Ίστγουντ; Κάποια στιγμή σκύβει και μου λέει: “Τομ Κρουζ.” Κι εγώ λέω, “Α, τον Τομ τον λατρεύω, ήταν υπέροχη συνεργασία.” Και εκείνος απαντά: “Σε 100 χρόνια, όταν θα κοιτούν πίσω στην ιστορία του κινηματογράφου, αυτή η καριέρα θα ξεχωρίζει — η καριέρα του Τομ Κρουζ.”»

Ο Κρόου, συμφωνώντας, προσέθεσε: «Όταν όλα θα έχουν απλοποιηθεί και μείνουν μόνο τα ουσιώδη, το όνομα του Τομ Κρουζ θα είναι εκεί, να περιγράφει μια ολόκληρη εποχή.» Πέρα από τις γνωστές ταινίες Vanilla Sky και Jerry Maguire, ο Τομ Κρουζ είχε αναλάβει την παραγωγή και του Elizabethtown (2005), ενώ ο ίδιος ο Κρόου είχε μια σύντομη cameo εμφάνιση στην ταινία Minority Report, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Κρουζ.