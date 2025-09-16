Με αφορμή την 9η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης, η Skoda εγκαινιάζει τον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης Skoda» και καλεί τους οδηγούς να κάνουν το επόμενο βήμα στην προσωπική τους εμπειρία κινητικότητας.

Στο πλαίσιο της ενέργειας, τα κορυφαία ηλεκτρικά SUV της μάρκας – Elroq, Enyaq και Enyaq Coupé – προσφέρονται με συνολικό όφελος έως 6.000 € (Η τιμή περιλαμβάνει προωθητική ενέργεια “Skoda e-Bonus” αξίας 3.000 € και το πρόγραμμα επιδότησης ), ενώ κάθε νέος πελάτης αποκτά δωρεάν το ολοκληρωμένο πακέτο φόρτισης αξίας 840 € σε συνεργασία με την Protergia, που περιλαμβάνει Wallbox Elli Charger Connect και υπηρεσία μελέτης/τοποθέτησης.

Το συνολικό όφελος των 6.000 € περιλαμβάνει την προωθητική ενέργεια Skoda e-Bonus αξίας 3.000 € καθώς και το κρατικό πρόγραμμα επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Η ενέργεια ισχύει έως 30 Σεπτεμβρίου 2025 για πελάτες λιανικής.

Μήνας Ηλεκτροκίνησης Skoda. Ο καλύτερος μήνας για να οδηγήσετε το μέλλον.