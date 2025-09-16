To επίσημο λανσάρισμα του OMODA 9 SHS πραγματοποιήθηε στην Έκθεση Αυτοκινήτου Auto Thessaloniki 2025, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. To OMODA 9 SHS αποτελεί το πρώτο κορυφαίο plug-in υβριδικό SUV της OMODA, που θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς για τη μελλοντική ανάπτυξη των υβριδικών οχημάτων. Βασισμένο στο καινοτόμο σύστημα Super Hybrid System (SHS) της OMODA, τo OMODA 9 SHS προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό εκλεπτυσμένης αισθητικής, ποιοτικής άνεσης και προηγμένης τεχνολογίας. Πρόκειται για ένα πραγματικά premium όχημα, με προσοχή στη λεπτομέρεια και έμφυτη δυναμική, σχεδιασμένο για ισχυρές επιδόσεις. Διαθέτει τετρακίνηση, αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 145 χλμ., πρωτοποριακή υβριδική τεχνολογία που προσφέρει εντυπωσιακή συνδυαστική ισχύ και αυτονομία που ξεπερνά τα 1.100 χλμ.

Η OMODA & JAECOO, η πρώτη μάρκα του Ομίλου Chery που ήρθε στην Ελλάδα, σημειώνει επίδοση-ρεκόρ στις παγκόσμιες πωλήσεις ξεπερνώντας τις 600.000 μονάδες μέχρι τον Ιούλιο 2025.

Η επίσημη παρουσίαση του OMODA 9 SHS στην Auto Thessaloniki 2025 πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου. Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο κ. Γιάννης Καλλίγερος, Επικεφαλής των εταιρειών του Ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα. Ο κ. Καλλίγερος ανέφερε: «Στόχος της Omoda & Jaecoo Ελλάς είναι να εδραιώσει μία σχέση εμπιστοσύνης με τον Έλληνα οδηγό. Αυτό σημαίνει επενδύσεις σε Δίκτυο, σε after sales υπηρεσίες, σε ανθρώπινο δυναμικό και σε υποδομές. Σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα, νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται ο πελάτης είναι δύο πράγματα: από τη μία τη σιγουριά ότι έχει έναν ισχυρό και αξιόπιστο συνεργάτη, κι από την άλλη την αίσθηση ότι κάτι καινούργιο και συναρπαστικό τον περιμένει. Αυτό ακριβώς εκπροσωπούμε ως Omoda & Jaecoo».