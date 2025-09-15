Η νίκη του ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο επί του ΟΦΗ έκανε τον ΠΑΟΚ να φτάσει το 3/3 στο πρωτάθλημα παραμένοντας στην κορυφή (μαζί με Ολυμπιακό και ΑΕΚ), ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται στο +8 από τον Παναθηναϊκό!

Η διαφορά αυτή μπορεί να μεγαλώσει αν κρίνει κανείς ότι την επόμενη αγωνιστική ο Δικέφαλος υποδέχεται τον Παναιτωλικό και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Ενδεχομένως να υπάρξουν και διαφοροποιήσει κανείς μετά το τέλος της 4ης αγωνιστικής αφού πέραν του ντέρμπι στην Λεωφόρο, η ΑΕΚ έχει μια παραδοσιακά δύσκολη έξοδο στην Λάρισα για να παίξει με την ΑΕΛ.

Σίγουρα δεν είναι πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πετυχαίνει τρεις νίκες στις πρώτες τρεις αγωνιστικές πρωταθλήματος. Για την ακρίβεια είναι η τρίτη φορά την τελευταία δεκαετία που ο ΠΑΟΚ αρχίζει με το 3/3, ενώ υπάρχει και μια… σατανική σύμπτωση σεχετικά με τους αγώνες με τον ΟΦΗ και τις χρονιές που ο Δικέφαλος πήρε τον τίτλο.

Τόσο το 2018/19, όσο και το 2023/24 όπου ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα, αλλά και την φετινή σεζόν η 3η αγωνιστική είχε στο… μενού παιχνίδι με τους Κρητικούς και μάλιστα εκτός έδρας!

Πάμε τώρα να δούμε πότε άλλοτε ο ΠΑΟΚ έκανε το 3/3 στο ξεκίνημα και πότε έκανε το… απόλυτο ρεκόρ με το 8/8 νίκες στο πρωτάθλημα:

Την σεζόν 2018/19 όπου ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το αήττητο πρωτάθλημα όχι απλά είχε κάνει το 3/3 στο πρωτάθλημα αλλά έφτασε τις 8 συνεχόμενες νίκες (!) στην Superleague, σε ένα σερί που σταμάτησε στο Περιστέρι και στον αγώνα με τον Ατρόμητο, στις 3 Νοεμβρίου του 2018.

Το σερί εκείνης της ομάδας που πήρε ένα πρωτάθλημα που θα μείνει στην ιστορία, αφού δεν έχασε… πουθενά και μετέπειτα και το νταμπλ στον τελικό με την ΑΕΚ είχε τα εξής αποτελέσματα:

25/08 ΠΑΟΚ – Αστέρας 1-0

02/09 Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 0-1

15/09 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 1-3

——————————–

23/09 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 2-0

30/09 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-1

07/10 ΠΑΟΚ – Απόλλων 2-0

21/10 Άρης – ΠΑΟΚ 1-2

29/10 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0

03/11 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-1

Την επόμενη σεζόν με την φόρα που είχε η ομάδα (αν υπήρχε αλλαγή προπονητή με Αμπέλ Φερέιρα αντί Ραζβάν Λουτσέσκου) από την χρονιά του νταμπλ έκανε ξανά το 3/3 στο ξεκίνημα, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι έφτασε χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου όταν έχασε από τον Άρη στο «Βικελίδης».

25/08 ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 2-1

01/09 ΠΑΟΚ – Πανιώνιος 2-1

14/09 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-3

22/09 ΠΑΟΚ – Άρης 2-2

Το 3/3 το έκανε ο ΠΑΟΚ και την περσινή αγωνιστική περίοδο, αρχίζοντας με τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθλημα. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου κέρδισε εντός έδρας Πανσερραϊκό και Παναιτωλικό, ενώ το γκολ του Καμαρά στο Περιστέρι έδωσε την νίκη κόντρα στον Ατρόμητο την τρίτη νίκη πέρσι στα τρία πρωτα ματς της Superleague.

17/08 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 3-2

25/08 ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 2-0

01/09 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 1-2

15/09 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0