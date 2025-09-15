Ο Πάβελ Κόβαλ, ο πρώτος προπονητής του επιθετικού του ΠΑΟΚ, Φιοντόρ Τσάλοφ, εκφράζει την άποψη ότι μια ενδεχόμενη επιστροφή του παίκτη στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας θα ήταν επωφελής τόσο για τον ίδιο όσο και για τον ρωσικό σύλλογο. Σύμφωνα με τον Κόβαλ, μια τέτοια κίνηση θα λειτουργούσε ως επανεκκίνηση για τον Τσάλοφ, ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως με την απόδοσή του στον ΠΑΟΚ.

Η προτεινόμενη επιστροφή στη Μόσχα

Ο Κόβαλ πιστεύει ακράδαντα ότι η επιστροφή στην πατρίδα του θα λειτουργούσε ως μια «επανεκκίνηση» για τον νεαρό επιθετικό. Ο Τσάλοφ, ο οποίος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πλήρωσε 3 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες μέχρι τώρα. Η προηγούμενη του θητεία, ως δανεικός στη Βασιλεία, δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ η επιστροφή του στη Μόσχα θα του παρείχε ένα γνώριμο περιβάλλον για να βρει ξανά τον ρυθμό του. Ο Κόβαλ είναι βέβαιος ότι ο παίκτης θα βρει την ηρεμία που χρειάζεται στην πρωτεύουσα της Ρωσίας.

«ΟΜΑΔΑ» LIVE: Η άφιξη της Εθνικής – Τέλος ο Ρουί Βιτόρια – Αναλυτικό ρεπορτάζ για όλες τις ομάδες

Η ανάγκη της ΤΣΣΚΑ για έναν σκόρερ

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει άμεση ανάγκη από έναν επιθετικό που θα σκοράρει, καθώς δεν ενίσχυσε την επιθετική της γραμμή κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Ο Κόβαλ τόνισε ότι μια επιστροφή του Τσάλοφ θα μπορούσε να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας μια αξιόπιστη λύση στο σκοράρισμα.

Ο ίδιος ο Τσάλοφ είναι βαθιά συνδεδεμένος με τον ρωσικό σύλλογο. Έκανε το ντεμπούτο του στην ΤΣΣΚΑ το καλοκαίρι του 2016 και έκτοτε έχει καταγράψει 239 συμμετοχές, σκοράροντας 73 γκολ. Αυτό το επίτευγμα τον καθιστά έναν από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της ομάδας, γεγονός που εξηγεί γιατί το όνομά του βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια των μεταγραφικών περιόδων.