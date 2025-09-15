Η κορυφαία πεντάδα του EuroBasket 2025, είναι γεγονός!

Η γιορτή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (14/09).

Champions of Europe! 🇩🇪🏀 Germany beat Turkey to win the 2025 EuroBasket final. pic.twitter.com/enGPMOCaGR — DW Sports (@dw_sports) September 14, 2025

Στην «Arena Riga», η Γερμανία κατέκτησε τη διοργάνωση, «υπερπηδώντας» το εμπόδιο της αξιόμαχης Τουρκίας. Το χάλκινο μετάλλιο, κατέκτησε η Ελλάδα, που επέστρεψε στο βάθρο μετά από 16 χρόνια απουσίας.

Μετά την λήξη του μεγάλου τελικού, αποκαλύφθηκε η πολυαναμενόμενη κορυφαία πεντάδα του τουρνουά.

Αυτή, αποτελούνταν από τους Ντένις Σρέντερ, Φράνζ Βάγκνερ, Αλπερέν Σενγκούν, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόνσιτς!

Your #EuroBasket 2025 All-Star Five ⭐ 🇩🇪 Dennis Schroder 🇸🇮 Luka Doncic 🇩🇪 Franz Wagner 🇬🇷 Giannis Antetokounmpo 🇹🇷 Alperen Sengun pic.twitter.com/Er8yZbWwwb — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Όλοι τους, παίκτες που αγωνίζονται στο «μαγικό» κόσμο του NBA! Αν μη τι άλλο, μια ιδιαίτερη σύμπτωση, που δείχνει πως το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, έχει ένα άκρως… ευρωπαϊκό άρωμα, που κυριαρχεί και θα κυριαρχεί για καιρό!

Ντένις Σρέντερ

Ο MVP του EuroBasket 2025! H καρδιά και η ψυχή της ομάδας της Γερμανίας, ο Ντένις Σρέντερ, έδειξε για άλλη μια φορά την ποιότητά του, οδηγώντας τους παγκόσμιους πρωταθλητές στο σπάνιο «νταμπλ» Παγκοσμίου και Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Παρόλο που έπαιξε περιορισμένα λεπτά στη φάση των ομίλων, ο αρχηγός της «Μανσάφτ», ανέβασε την απόδοσή του στην τελική φάση. Κατά μέσο όρο, μέτρησε 20,3 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 7,2 ασίστ. Στον τελικό, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Με εκπληκτική εμφάνιση, 16 πόντων και 12 ασίστ, «ώθησε» τη Γερμανία στην κατάκτηση του τίτλου και του τρίτου μεταλλίου της, σε τέσσερα χρόνια!

Only Dennis Schroder could pull this move out in the #EuroBasket final 😳🇩🇪 pic.twitter.com/41KDlMvgrD — BasketNews (@BasketNews_com) September 15, 2025

Φράνζ Βάγκνερ

Ένας παίκτης που έχει όλο το «πακέτο». Ο Φράνζ Βάγκνερ, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι αυτός και ο Σρέντερ αποτελούν ένα από τα καλύτερα «duo» στον κόσμο.

Ο άσος των Ορλάντο Μάτζικ, αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην πορεία της Γερμανίας. Στον προημιτελικό με τη Σλοβενία, σημείωσε 23 πόντους, ενώ στον τελικό είχε συγκομιδή 18 πόντων και 8 ριμπάουντ. Οι μέσοι όροι του, έφτασαν τους 20,8 πόντους, 5,9 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ ανά παιχνίδι!

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Η δεύτερη παρουσία του «Greek Freak» στην κορυφαία πεντάδα του EuroBasket, συνοδεύτηκε από μια σπουδαία διάκριση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πήρε από το «χέρι» την Ελλάδα, οδηγώντας την στο «πόντιουμ», μετά το 2009.

Στο «δρόμο» για το χάλκινο μετάλλιο, ο Γιάννης… έσπασε τα κοντέρ!

Ήταν ο δεύτερος σκόρερ της διοργάνωσης, με στατιστικά… που ζαλίζουν. Τελείωσε το τουρνουά με 27,3 πόντους, καθώς και 10,6 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ στο μικρό τελικό μέτρησε 30 πόντους, 17 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Λούκα Ντόνσιτς

«Luka Magic» και στο Κατοβίτσε και στη Ρίγα!

Ο Λούκα Ντόνσιτς, «έλαμψε» σε μια ακόμη διοργάνωση. Παρόλο που η Σλοβενία ​​δεν έφτασε στους ημιτελικούς, ο άσος των Λος Άντζελες Λέικερς, δεν γινόταν να λείπει από την κορυφαία πεντάδα.

Με 34,7 πόντους, 8,6 ριμπάουντ και 7,1 ασίστ ανά αγώνα, ηγήθηκε της ομάδας του σε κάθε στατιστική στήλη.

Μάλιστα, κόντρα στο Βέλγιο, σημείωσε το τέταρτο triple-double, στην ιστορία της διοργάνωσης! Με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ, «διέλυσε» το ταχύμετρο!

Αυτή είναι δεύτερη παρουσία του στην «All-Star Five» του EuroBasket, μετά το 2017, όπου κατέκτησε και το τρόπαιο.

Αλπερέν Σενγκούν

Την πεντάδα, συμπληρώνει ο Αλπερέν Σενγκούν.

Ο άσος των Χιούστον Ρόκετς, έκανε ένα εκπληκτικό τουρνουά.

Συνολικά, κατά μέσο όρο, είχε 21,6 πόντους, 10,1 ριμπάουντ και 6,6 ασίστ ανά ματς.

Στον προημιτελικό με την Πολωνία, κατέγραψε triple-double (9 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ), μπαίνοντας στο «Πάνθεον» του EuroBasket.

Στον τελικό με τη Γερμανία, ήταν συγκλονιστικός για 38 λεπτά, με 28 πόντους. Ωστόσο, στο τέλος, ήπιε… θάλασσα!

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής