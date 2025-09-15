Στον επερχόμενο αγώνα Κυπέλλου του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, ο προπονητής Ραζβάν Λουτσέσκου έχει νέα δεδομένα για την ενδεκάδα, αφού αλλάζει και ο κανονισμός για τους παίκτες που πρέπει να βρίσκονται στο βασικό σχήμα κάθε ομάδας.

Ο νέος κανονισμός της διοργάνωσης επιβάλλει την υποχρεωτική παρουσία ενός ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών στη βασική ενδεκάδα για ολόκληρη την διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Χατσίδης παίρνει τη φανέλα βασικού

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός Δημήτρης Χατσίδης είναι ο παίκτης που θα ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα της ομάδας. Ο Λουτσέσκου έχει σχηματίσει εξαιρετική άποψη για τον νεαρό άσο, δίνοντάς του την ευκαιρία να αποδείξει την αξία του.

Επιπλέον, υπάρχει η πιθανότητα ο Χατσίδης να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα από κάποιον άλλο νεαρό ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών, όπως ο Μύθου, ο οποίος μπορεί να πάρει τη θέση του Τσάλοφ που ίσως να αρχίσει στην βασική ενδεκάδα του αγώνα στην Λιβαδειά.

Αυτή η απόφαση του προπονητή εντάσσεται στο πλαίσιο της αξιοποίησης των νεαρών παικτών του συλλόγου, προσφέροντας τους χρόνο συμμετοχής σε επίσημα παιχνίδια και δίνοντας τους την ευκαιρία να αναδειχθούν.