Η Άννα Βίσση καθήλωσε το κοινό με τις δύο εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο, οι οποίες έγιναν sold out μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Η δεύτερη συναυλία της συνέπεσε με τη διάκριση της Εθνικής μας στο Eurobasket, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στη Φινλανδία.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια δεν παρέλειψε να στείλει το δικό της μήνυμα από τη σκηνή: «Μπράβο σας ρε παιδιά!», τιμώντας τους παίκτες που ανέβασαν ξανά τη χώρα μας στο βάθρο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής της, η Άννα Βίσση ενθουσίαζε το κοινό, φωνάζοντας «Η Εθνική απογειώθηκε. Πετάνε τα παιδιά, τραγουδήστε τους» την ώρα που τραγουδούσε την «Ψυχεδέλεια», ενώ πάνω στη σκηνή κυμάτιζε η ελληνική σημαία.

Το κοινό ξέσπασε σε παρατεταμένα χειροκροτήματα, ενώ η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε τη βραδιά με έντονες ερμηνείες, δημιουργώντας μια από τις πιο δυνατές στιγμές των συναυλιών της.