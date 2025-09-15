Ο υπουργός Οικονομικών Scott Bessent δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα κατέληξαν σε «πλαίσιο συμφωνίας για το TikTok», λίγες ημέρες πριν να μπει σε ισχύ το νέο τελεσίγραφο Τραμπ για τη δημοφιλή εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην απαγόρευσή της στις ΗΠΑ. Η δήλωση του Bessent ήρθε λίγο μετά την ανακοίνωση του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία για μια «εταιρεία που οι νέοι της χώρας μας ήθελαν πολύ να σώσουν».

Το TikTok παρέμενε σε νομικό κενό λόγω ενός αμερικανικού νόμου που επέβαλε την απαγόρευσή του, εκτός αν πωληθεί. Συνέχισε να λειτουργεί παρά τον νόμο του 2024 που επικυρώθηκε στη συνέχεια από το Ανώτατο Δικαστήριο και που υποχρέωνε τον κινεζικό ιδιοκτήτη της εφαρμογής, ByteDance, να πουλήσει την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης σε μια εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ ή να αντιμετωπίσει αυστηρές κυρώσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας της στις ΗΠΑ. Ο νόμος είχε τη στήριξη και των δύο κομμάτων στο Κογκρέσο όταν ψηφίστηκε, λόγω ανησυχιών σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την εθνική ασφάλεια για τις εφαρμογές με πάνω από 170 εκατομμύρια χρήστες με έδρα τις ΗΠΑ.

Η εφαρμογή έκλεισε προσωρινά στις ΗΠΑ λίγες ημέρες πριν την ορκωμοσία του Τραμπ, αλλά ο πρόεδρος υποσχέθηκε να μην επιβάλει κυρώσεις στο TikTok μετά την ορκωμοσία του στο Λευκό Οίκο, ενώ η ByteDance προσπαθούσε να βρει αγοραστή με έδρα τις ΗΠΑ. Μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, έκανε επίσημη αυτή την υπόσχεση με ένα εκτελεστικό διάταγμα, το οποίο έκτοτε έχει παρατείνει αρκετές φορές, με την πιο πρόσφατη παράταση να είναι τον Ιούνιο. Η πιο πρόσφατη παράταση αναμένεται να λήξει την Τετάρτη.