Μετά την δίκαιη και συντριπτική ήττα από την Τουρκία, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη θέλουν να επιστρέψουν στις δυνατές εμφανίσεις εναντίον της Φινλανδίας, στον τελευταίο αγώνα τους στο EuroBasket 2025.

Στόχος του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της παρέας του, είναι φυσικά το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο για την Εθνική μετά το 2009. Οι Φινλανδοί αποτελούν μία τρομερά αθλητική ομάδα, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λάουρι Μάρκανεν, αλλά και τον νεαρό Μίκα Μούρινεν που πραγματοποιεί εντυπωσιακό τουρνουά.

Η Εθνική καλείται να παρουσιάσει το πραγματικό της «πρόσωπο», αφήνοντας πίσω τον αγώνα με την Τουρκία, στη δύσκολη αυτή αναμέτρηση. Ωστόσο, ότι και αν συμβεί στον αγώνα, η πορεία της Ελλάδας στο EuroBasket 2025 είναι επιτυχημένη. Για πρώτη φορά, μετά από 16 χρόνια, βρεθήκαμε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες οποιασδήποτε διοργάνωσης και το μετάλλιο θα είναι το «κερασάκι στην τούρτα».

Η FIBA ανακοίνωσε τους διαιτητές του «μικρού» τελικού του EuroBasket 2025, ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος και τη Φινλανδία. Ο Χόρχε Βάσκες από το Πουέρτο Ρίκο, ο Χούλιο Ανάγια από τον Παναμά και ο Ισπανός Αντόνιο Κόντε, θα διευθύνουν την κρίσιμη για την Ελλάδα αναμέτρηση. Ο αγώνας για το χάλκινο μετάλλιο θα ξεκινήσει σήμερα (14/09) στις 17:00, στη Ρίγα.