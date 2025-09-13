🔴⚪️ 𝐀𝐍𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐖𝐈𝐍 𝚳𝚰𝚨 𝚨𝚱𝚶𝚳𝚨 𝚴𝚰𝚱𝚮 ➕ 3#OlympiacosFC pic.twitter.com/erB4yR8iv5 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 13, 2025

Το ματς

Η πρώτη καλή στιγμή για του Πειραιώτες ήρθε στο 21′. Από γέμισμα του Τζολάκη, η άμυνα του Πανσερραϊκού δεν εκτίμησε σωστά τη φάση με τον Ελ Κααμπί να πλασάρει με το αριστερό, αλλά τον τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού να μπλοκάρει. Ο Μπανζάκι εκμεταλεύτηκε το κακό γύρισμα του Μπιανκόν στο 25ο λεπτό, βρέθηκε σε θέση βολής, με τον Τζολάκη να αποκρούει αρχικά και στην εξέλιξη της φάσης ο επιθετικός του Πανσερραϊκού αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Στο 35′ ο Αντρέ Γκριν σήκωσε ψηλά το πόδι του στο μαρκάρισμα πάνω στον Ρέτσο, χτυπώντας τον στο στήθος. Έπειτα από την εξέταση του VAR, ο διαιτητής άλλαξε την κάρτα που του έδειξε αρχικά, αναβαθμίζοντάς την απο κίτρικη σε κόκκινη.

Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με την καρφωτή κεφαλιά του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 48′. Ο Ορτέγκα έκανε μια σέντρα ακριβείας από αριστερά και ο Μαροκινός έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα στο 66′. Ο Καμπελά έστρωσε την μπάλα από αριστερά και ο Αργεντινός φουλ-μπακ πλάσαρε εντός περιοχής με το αριστερό πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό.

Δεν άργησε και το 3ο γκολ για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Ποντένσε δευτερόλεπτα από την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, σκόραρε εκτός περιοχής για το 3-0. Στο 82′ ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι για πάτημα του Δοϊρανλή στον Ταρέμι. O Γιαζίτζι ανέλαβε την εκτέλεση, σούταρε στη δεξιά πλευρά, ο αντίπαλος κίπερ έπεσε σωστά, απέκρουσε με την μπάλα να βρίσκει και στον δοκάρι. Λίγο πριν τις καθυστερήσεις ο Ταρέμι συστήθηκε στον κόσμο του Ολυμπιακού με γκολ. Ο Ποντένσε βρήκε κάθετα τον Ιρανό στην περιοχή και εκείνος δεν λάθεψε γράφοντας το 4-0, ενώ 3 λεπτά μετά (92′) πέτυχε και 2ο για το 5-0.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Ρέτσος, Μπιανκόν, Κοστίνια, Έσε (75′ Σιπιόνι), Μουζακίτης, Τσικίνιο (75′ Γιαζίτσι), Μαρτίνς (28′ Στρεφέτσα), Καμπελά (68′ Καμπελά), Ελ Κααμπί (68′ Ταρέμι).

Πανσερραϊκός (Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Βερνόν (79′ Καρασαλίδης), Τσαούσης, Ομεόνγκα, Λιάσος (79′ Γκιγιομιέ), Φαλέ (79′ Δοϊρανλής), Μπανζάκι (51′ Νούνελι), Γκριν, Ιβάν (91′ Σαββίδης).