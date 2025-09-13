Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Ρεάλ Σοσιεδάδ με 2-1 για την 4η αγωνιστική της La Liga. Η επιστροφή από το Σαν Σεμπαστιάν βρίσκει την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 4 νίκες.

Εμπαπέ και Γκιουλέρ σκόραραν στο πρώτο ημίχρονο, με τους Μαδριλένους να μένουν με δέκα παίκτες στο 32′ μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Χάουσεν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό. Ο Εμπαπέ εκμεταλλεύτηκετο λανθασμένο γύρισμα του Γκότι, «βγήκε» τετ α τετ με τον Ρεμίρο και πλάσαρε εύστοχα για το 1-0. Στο 32′ ο Ογιαρθάμπαλ βγήκε στην αντεπίθεση, ο Χάουσεν τον ανέτρεψε με τον διαιτητή να του «δείχνει» την κόκκινη κάρτα. Η «βασίλισσα» ήταν εμφανώς ανώτερη ακόμα και με το αριθμητικό μειονέκτημα και κατάφερε λίγο πριν το ημίχρονο (44′) να διπλασιάσει τα τέρματα της με τον Γκιουλέρ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Σοσιεδάδ να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 50′. Ο Γκέδες έφερε την μπάλα στη περιοχή από τα δεξιά, ο Μαρίν σούταρε με την μπάλα να κοντράρει στο πόδι του Τσουαμενί και μετά να χτυπάει αρχικά στο δεξί και μετά στο αριστερό δοκάρι του Κουρτουά. Το γκολ ήρθε 6 λεπτά μετά, με τον Μπαρενετσέα να σεντράρει από τα αριστερά και την μπάλα να βρίσκει στο απλωμένο χέρι του Καρβαχάλ ο οποίος βρισκόταν εντός περιοχής. Ο διαιτητής καταλόγισε το πέναλτι και ο Ογιαρθάμπαλ ευστόχησε για το 1-2. Τόσο ο Κούμπο όσο και ο Σολέρ δεν κατάφεραν να κερδίσουν το Κουρτούα, ο οποίος κράτησε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης το προβάδισμα για την ομάδα του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε την νίκη με 2-1, παρέμεινε στην κορυφή με 12 βαθμούς και υποδέχεται την Μαρσέιγ για την 1η αγωνιστική στην League Phase του Champions League.

Από την άλλη η Ρεάλ Σοσιεδάδ με 2 ήττες και 2 ισοπαλίες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα θα ψάξει την πρώτη της νίκη την επόμενη αγωνιστική απέναντι στην Ρεάλ Μπέτις.