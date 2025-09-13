Ανεξάρτητα από το σε ποια θέση θα τερματίσει η Εθνική μας στο Eurobasket που αύριο ολοκληρώνεται δεν υπάρχει αμφιβολία πως αυτό το τουρνουά είναι το καλύτερο που έχει κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από τότε που πρωτοεμφανίστηκε στην ομάδα. Δεν είναι τυχαίο. Η ομάδα είναι χτισμένη από τον Βασίλη Σπανούλη γύρω του και ο ίδιος είναι πλέον πάνω από 30 χρονών. Καταλαβαίνει καλύτερα από ποτέ το FIBA μπάσκετ, τους κανονισμούς του και τις ιδιαιτερότητές του, προσαρμόζεται στις συνθήκες, διαβάζει τις αδυναμίες των αντιπάλων χρησιμοποιώντας πολύ το μυαλό του. Και ακολουθεί και οδηγίες: για παράδειγμα, πασάρει πιο πολύ – στο παιχνίδι με την Ισπανία αν οι συμπαίκτες του ήταν πιο προσεκτικοί στα σουτ θα είχε στη στατιστική του πάνω από δέκα τελικές πάσες. Ολα αυτά τα κάνει σε ένα τουρνουά που δεν ξεκίνησε για αυτόν με τον καλύτερο τρόπο. Ή ίσως και για αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Κριτική

Λίγο πριν η Εθνική ομάδα ταξιδέψει στην Κύπρο για το πρώτο μέρος των αγώνων της ο Γιάννης βρέθηκε στον στόχο της πιο ανόητης κριτικής που του έχει γίνει ποτέ: ένα χαστούκι στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, από τα πολλά που ανταλλάσσουν οι παίκτες μεταξύ τους γιατί είναι παιδιά, στάθηκε αιτία να γίνουν συζητήσεις για τον χαρακτήρα του – συζητήσεις από ανθρώπους που ελάχιστα γνωρίζουν από ομάδες και αποδυτήρια αλλά που τους αρέσει πάντα να κατακεραυνώνουν πλούσιους και διάσημους. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό που προκάλεσε συζητήσεις. Η μη συμμετοχή του στα περισσότερα φιλικά προετοιμασίας δημιούργησε απορίες για το αν τελικά θα πάρει μέρος στο τουρνουά: υπάρχει μια γενικευμένη εντύπωση πως ο σταρ των Μπακς χρειάζεται ειδικές άδειες από την αμερικανική ομάδα, τους μάνατζέρ του κ.λπ. Αυτές ειδικά τις συζητήσεις τις κράτησε στην επικαιρότητα και μια τεράστια προσπάθεια να χρεωθεί τη μη συμμετοχή του παίκτη η ίδια η ελληνική ομοσπονδία που τάχα μου δεν μπορεί να πείσει τους Μπακς κτλ. Η τοξικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος μεταφέρεται σε κάθε ευκαιρία και στην Εθνική ομάδα, καθώς οτιδήποτε συμβαίνει μπορεί να είναι λόγος φθοράς της διοίκησης Λιόλιου κ.λπ. Ευτυχώς όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πολύ μακριά από όλα: τις απαντήσεις του τις έδωσε στο γήπεδο.

Τυχερή

Δεν ξέρω τι άνθρωπος είναι ο Γιάννης: δεν είχα ποτέ την τιμή να τον συναναστραφώ. Δεν ξέρω αν είναι όσο καλό παιδί φαίνεται π.χ. Αλλά είναι σίγουρα κάποιος που θέλει να φαίνεται καλός άνθρωπος και για αυτό ως χώρα είμαστε πραγματικά τυχερή. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σταρ του ΝΒΑ με συμβόλαιο πάνω από 100 εκατ. δολάρια τον χρόνο, ζήτησε η πρώτη προβολή της ταινίας που γύρισε για αυτόν η Disney να γίνει στα Σεπόλια όπου μεγάλωσε – κι αυτό από μόνο του δείχνει πόσο τιμά την καταγωγή του. Επίσης η φιλανθρωπική του δράση είναι κάτι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα. Και η διάθεσή του να επιστρέφει κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα, όχι για να κάνει διακοπές στη Μύκονο, αλλά για να διοργανώσει καμπ για πιτσιρίκια, είναι κάτι σπάνιο.

Οσο και η προσφορά του στην Εθνική στο φετινό Ευρωμπάσκετ: κι αυτή έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του, όσο και με τα προσόντα του.

Θα μπορούσε

Ο Γιάννης θα μπορούσε να μην αγωνίζεται στην Εθνική μας: δεν ήταν υποχρεωμένος από κανέναν. Θα μπορούσε να έχει αρνηθεί κλήσεις αηδιασμένος από απαράδεκτα ρατσιστικά σχόλια που έχουν γραφτεί εναντίον του ακόμα και από σημερινούς υπουργούς: πολύ καλά κάνουν όσοι μας θυμίζουν τις αναρτήσεις του Θάνου Πλεύρη π.χ. που κάποτε κορόιδευε το γεγονός ότι στους πιτσιρικάδες Αντετοκούνμπο βγήκαν διαβατήρια για να παίξουν στην Εθνική. Και δεν είναι φυσικά μόνο ο Γιάννης που έχει υπάρξει στο κέντρο της πιο προκατειλημμένης και απαράδεκτης κριτικής: το ίδιο ισχύει και για τα αδέλφια του.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έρχεται από έναν σοβαρό τραυματισμό που τον φρέναρε πάνω στο καλύτερο. Επέστρεψε για να παίξει σε αυτό το τουρνουά έπειτα από έναν χρόνο απουσίας. Δεν μπόρεσε να κάνει τα καλύτερά του ματς, αλλά θα έπρεπε να μετρά το ότι ήθελε κι αυτός να είναι στην ομάδα. Κι όμως σε μια χώρα που διάφοροι αρνούνται την Εθνική για ψύλλου πήδημα, ούτε αυτό δεν του αναγνωρίστηκε! Στους δύο στη φετινή διοργάνωση προστέθηκε και ο λιγότερο γνωστός Κώστας. Και για αυτόν πριν αρχίσει το τουρνουά ακούστηκαν τα μύρια όσα. Οτι τον επέβαλε στην ομάδα ο Γιάννης, ότι βρίσκει συμβόλαια μόνο χάρη στο ελληνικό του διαβατήριο, ότι δεν κάνει για την Εθνική κτλ. κτλ. Στο ματς με τη Λιθουανία ο Κώστας ήρθε από τον πάγκο και συμπλήρωσε τον Γιάννη ιδανικά, παίζοντας και για τον Θανάση. Γιατί είναι φανερό ότι κι αυτός κουβαλά την ίδια θέληση με τους άλλους δύο: τη θέληση να δείξει ότι αγαπάει την ομάδα και τη χώρα.

Στέγη

Το ότι οι Αντετοκούνμπο δεν στάθηκαν ποτέ τους στο δηλητήριο που έχουν εισπράξει μαρτυρά ότι είναι πραγματικά σπάνια παιδιά. Θυμάμαι κάποτε είχα δει μια εκδήλωση που είχε διοργανωθεί για αυτούς στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Ηταν παρόντες ο Γιάννης και ο Θανάσης και μίλησαν μεταξύ πολλών άλλων και για το ζήτημα της καταγωγής τους.

Ο Γιάννης είχε πει κάτι καταπληκτικό που μου έχει μείνει. Είπε ότι είναι Ελληνας γιατί δεν είναι τίποτα άλλο! «Ελληνας δεν γεννιέσαι μόνο. Γίνεσαι.

Εμένα δεν μπορεί κανείς να μου πει ότι δεν είμαι Ελληνας γιατί δεν ξέρω κάτι άλλο. Δεν έχω πάει στη Νιγηρία και είμαι 22 χρονών. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους που τα λένε αυτά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, παρά να τους δείξουμε πόσο πολύ αγαπάμε την Ελλάδα και να συνεχίσουμε να την αγαπάμε ακόμα πιο πολύ από αυτούς και από όλους» είπε. Στην αρχή κάποιοι χειροκρότησαν δειλά.

Μετά σηκωθήκαμε όλοι όρθιοι. Οπως ακριβώς και αυτά τα βράδια του φετινού Σεπτέμβρη όταν βλέπουμε τα παιχνίδια του στην ομάδα.

Πεντάδα

Είναι κρίμα που η μαμά κι ο μπαμπάς Αντετοκούνμπο δεν έκαναν άλλα δύο παιδιά ικανά να παίξουν κι αυτά τέτοιο μπάσκετ: με πέντε Αντετοκούνμπο θα είχαμε την καλύτερη πεντάδα του κόσμου.

Μια πεντάδα στην οποία θα αγωνίζονταν παιδιά με προσόντα, μυαλό και κυρίως τεράστιο πατριωτικό φρόνημα. Ελληνες πραγματικοί που παίζουν για να τιμήσουν τη χώρα. Ελληνες με υπερηφάνεια, με πείσμα, με χαμόγελο. Ελληνες που δεν ξέρω πραγματικά αν εμείς οι υπόλοιποι Ελληνες τους αξίζουμε…