Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League, στην επιστροφή του μετά τη διακοπή των Εθνικώς ομάδων.
Οι «ερυθρόλευκοι» με στόχο το 3/3 στο πρωτάθλημα, πάνε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης», την ερχόμενη Τετάρτη (17/9, 19:45), στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Champions League.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panserraikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYPAN #slgr pic.twitter.com/S5I8d00gbL
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 13, 2025