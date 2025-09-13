Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League, στην επιστροφή του μετά τη διακοπή των Εθνικώς ομάδων.

Οι «ερυθρόλευκοι» με στόχο το 3/3 στο πρωτάθλημα, πάνε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης», την ερχόμενη Τετάρτη (17/9, 19:45), στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Champions League.