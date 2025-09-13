O EuroNCAP, που αξιολογεί την ασφάλεια των αυτοκινήτων με τα αυστηρά κρας τεστ στα οποία τα υποβάλλει, ανεβάζει συνεχώς τον πήχη στον τομέα αυτόν, ενώ το ίδιο ισχύει και με τις παραδοσιακές αλλά και τις ανερχόμενες αυτοκινητοβιομηχανίες που θέλουν να θωρακίσουν τα νέα μοντέλα τους με συστήματα αλλά και αμαξώματα που θα φέρουν το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα. Στόχος όλων τα πολυπόθητα πέντε αστέρια, που είναι και η μέγιστη βαθμολογία. Δεκαέξι νέα μοντέλα το τελευταίο διάστημα πέρασαν από… κόσκινο στις δοκιμές πρόσκρουσης του EuroNCAP, όπου και αξιολογήθηκαν σε τέσσερις νευραλγικούς τομείς: την προστασία ενήλικων επιβατών, την προστασία παιδιών, την ασφάλεια πεζών και ποδηλατών, καθώς και την απόδοση των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.{ARX}

Στη λίστα των αυτοκινήτων που έπιασαν την ανώτερη βαθμολογία υπάρχουν και ευχάριστες εκπλήξεις. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η νεοσύστατη τουρκική Togg, που παρά τη μικρή χρονική της παρουσία στον κόσμο του αυτοκινήτου, έπιασε υψηλές βαθμολογίες στα κρας τεστ. Ειδικότερα, το T10F – που είναι ένα νέο, ηλεκτρικό οικογενειακό μοντέλο – και το T10X – ένα επίσης, ηλεκτρικό SUV –έπιασαν τα πέντε αστέρια. Το πρώτο πέτυχε βαθμολογία σε ποσοστό 95% στην προστασία ενηλίκων και το δεύτερο 94%!

Σαφώς, για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι δοκιμασίες του EuroNCAP είναι εύκολο τερέν. Συγκεκριμένα, τέσσερα γερμανικά αλλά και ένα κορεατικό μοντέλο πέτυχαν την ανώτερη διάκριση. Ειδικότερα, το Audi Q4 e-tron, το Hyundai Ioniq9, το MINI Aceman, το smart #5, καθώς και το νέο MINI Cooper, με τα περισσότερα να ανήκουν στην κατηγορία των ηλεκτρικών, κατέκτησαν πέντε αστέρια στην ασφάλεια. Το Audi Q4 e-Tron πέτυχε στον τομέα της προστασίας ενηλίκων ποσοστό 91%, στην προστασία παιδιών 87%, στην προστασία πεζών 79% και στα συστήματα υποβοήθησης – Safety Assist 73%.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ MINI

Συνολικά εξαιρετική απόδοση στην προστασία από συγκρούσεις και πλήρη εξοπλισμό με τεχνολογία αιχμής για την αποφυγή συγκρούσεων πέτυχαν το MINI Cooper και το MINI Aceman, που απέσπασαν την κορυφαία αξιολόγηση από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών, επιβεβαιώνοντας την ασφάλειά τους σε όλες τις εκδόσεις κινητήρων. Η υψηλή βαθμολογία υποστηρίζεται επίσης από τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό με συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που ενισχύουν την ασφάλεια. Το τρίθυρο MINI Cooper επιτυγχάνει 83% στην προστασία επιβατών και 82% στην ασφάλεια παιδιών. Με 81% στην προστασία πεζών και 77% στα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας.

Η BMW 1 πέτυχε τέσσερα αστέρια και αυτό συνέβη επειδή βαθμολογήθηκε με λιγότερους βαθμούς για τη «μέτρια» προστασία του θώρακα και του αριστερού ποδιού του οδηγού σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης από πλάγια γωνία, καθώς και για τα πόδια του συνοδηγού.

Οι πέντε κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων που συμμετείχαν προσφέρουν, σύμφωνα με το EuroNCAP, ένα ανταγωνιστικό επίπεδο ασφάλειας που πλέον είναι εφάμιλλο των ευρωπαίων και κορεατών ανταγωνιστών τους στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων. Το AION, ένα SUV, το EXLANTIX ES, ένα οικογενειακό sedan, το IM IM6, ένα crossover, και το BYD DOLPHIN SURF, ένα οικογενειακό hatchback, απέδειξαν ότι η αναπτυσσόμενη αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας είναι ικανή να κατασκευάζει αυτοκίνητα με παγκοσμίως συγκρίσιμα επίπεδα ασφάλειας. Πέτυχαν πέντε αστέρια στην ασφάλεια, τόσο το Lynk & Co 08, ένα ηλεκτρικό SUV, όσο και το Volkswagen ID.Buzz, παραλίγο όμως να χάσουν το πέμπτο αστέρι τους λόγω κακής προστασίας της λεκάνης για τους πεζούς! Τα Citroën C5 Aircross, Suzuki e Vitara και Toyota Urban Cruiser αλίευσαν μόλις τέσσερα αστέρια.