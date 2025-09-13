Σε ένα σημαντικό βήμα προς τη σύνδεση της ηλεκτροκίνησης με την ενεργειακή μετάβαση, το BMW Group και η E.ON παρουσίασαν την πρώτη επαγγελματική λύση Vehicle-to-Grid (V2G) στη Γερμανία για ιδιώτες πελάτες. Το καινοτόμο σύστημα επιτρέπει στους οδηγούς του BMW iX3 όχι μόνο να καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια αλλά και να την επιστρέφουν στο δίκτυο, μετατρέποντας τα οχήματά τους σε ευέλικτες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας για καθημερινή χρήση.

Με την κυκλοφορία αυτής της τεχνολογίας, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν πλέον να διαδραματίσουν άμεσο ρόλο στη σταθεροποίηση του ενεργειακού συστήματος, παρέχοντας παράλληλα οικονομικά κίνητρα στους οδηγούς. Οι πελάτες που επιλέγουν υπηρεσίες V2G μπορούν να λαμβάνουν ετήσια μπόνους έως και 720 ευρώ, επιτρέποντάς τους να οδηγούν έως και 14.000 χιλιόμετρα ετησίως χωρίς κόστος φόρτισης.

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από το BMW Wallbox Professional και μια έξυπνη πλατφόρμα διαχείρισης ενέργειας που αναπτύχθηκε από κοινού από την BMW και την E.ON. Ένα ειδικά σχεδιασμένο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας V2G διασφαλίζει την απρόσκοπτη, αμφίδρομη ροή ενέργειας.

Ο Marc Spieker, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της E.ON SE, τόνισε τα οφέλη για τους πελάτες: «Μαζί με την BMW, η E.ON φέρνει το Vehicle-to-Grid απευθείας στους ανθρώπους. Η Neue Klasse συναντά τη νέα ενέργεια! Συνδυάζουμε την ευκολία φόρτισης με απτά οικονομικά οφέλη. Και, επιπλέον, κάθε συνδεδεμένο όχημα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του συνολικού κόστους του ενεργειακού συστήματος—προς όφελος όλων».

Η τεχνολογία κάνει το ντεμπούτο της με το BMW iX3 και θα επεκταθεί σταδιακά σε πρόσθετες σειρές μοντέλων BMW. Κοιτώντας μπροστά, η BMW και η E.ON σχεδιάζουν να ενσωματώσουν το V2G σε ένα ευρύτερο ενεργειακό οικοσύστημα, συνδέοντας ηλεκτρικά οχήματα με ηλιακούς συλλέκτες, αντλίες θερμότητας και συστήματα έξυπνου σπιτιού – μια ανοιχτή και πελατοκεντρική πλατφόρμα για το μέλλον.