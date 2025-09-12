Με τον Ντένις Σρέντερ τον… τρομερό, η Γερμανία στον τελικό!

Το σύνολο του Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς, επιβλήθηκε με σκορ 98-86 της Φινλανδίας και «τσέκαρε» το εισιτήριό της για τον τελικό του EuroBasket 2025!

Τα «Πάντσερ», εξασφάλισαν το τρίτο τους μετάλλιο σε τέσσερα χρόνια και περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους, για τη «μάχη» της Κυριακής (14/09).

Αυτός, θα προκύψει από την αναμέτρηση Ελλάδα – Τουρκία (12/09, 21:00).

Κορυφαίος της αναμέτρησης, ο Ντένις Σρέντερ. Ο άσος των Ντιτρόιτ Πίστονς, ήταν το «Α» και το «Ω» της ομάδας του. Με το πάθος και το πείσμα του, αποτέλεσε τον «οδηγό», στον δρόμο για τη νίκη. Κατέγραψε double-double, με 26 πόντους και 12 ασίστ, ενώ μάζεψε και 5 ριμπάουντ.

Άξιος συμπαραστάτης του, ο Φράνζ Βάγκνερ. Ο φόργουορντ των Ορλάντο Μάτζικ, σημείωσε 22 πόντους, τους 20 στο ημίχρονο μάλιστα, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Στον αντίποδα, ο Νκαμχόουα ξεχώρισε με 21 πόντους. Διψήφιοι, ήταν επίσης οι Μάρκανεν και Μούρινεν με 16 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Ο αγώνας

Η παρέα του Λάουρι Μάρκανεν, μπήκε με το… μαχαίρι στα δόντια! Στο πρώτο πεντάλεπτο, ήταν «εκρηκτική» και στις δύο πλευρές του γήπεδου, παίρνοντας προβάδισμα 8 πόντων (14-6).

Ωστόσο, η ομάδα του Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς, έβγαλε αντίδραση, κάλυψε την κατά της διαφορά και έκλεισε μπροστά στο σκορ την πρώτη περίοδο (30-26).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η «Μανσάφτ», πάτησε και με τα δύο πόδια το… γκάζι. Με τον Φράνζ Βάγκνερ «οδηγό», ήταν… υπερηχητική!

Με ένα επιμέρους σκορ 31-21, έκλεισε το ημίχρονο με προβάδισμα 14 πόντων (61-47).

Στην τρίτη περίοδο, σήμανε η «αντεπίθεση» των Φινλανδών. Με παθός σε άμυνα και επίθεση, και τον Μαξούνι μπροστάρη, μείωσαν κάτω από τους 10 πόντους και… έβαλαν δύσκολα στους Γερμανούς (81-73)!

Στο ακροτελεύτιο δεκάλεπτο του παιχνιδιού, η κόπωση ήταν εμφανής στα πρόσωπα των παικτών του Λάσι Τουόβι. Έτσι, η Γερμανία, ανέβασε ρυθμούς και έφτασε σε έναν ακόμη θρίαμβο. Με τελικό σκορ 98-76, πέρασε και το εμπόδιο της «Suomi», στο δρόμο για την κούπα!

Τώρα, όλα τα βλέμματα «πέφτουν» στην αναμέτρηση της Ελλάδα με την Τουρκία, που θα δώσει τον έταιρο φιναλίστ του τελικού!

Τα δεκάπλεπτα: 30-26, 61-47, 81-73, 98-76.

Γερμανία (Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 10 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ο. Ντα Σίλβα 2, Λο 2, Τ. Ντα Σίλβα 13 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Βάγκνερ 22 (3/11 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 7/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τάις 10 (11 ριμπάουντ), Σρούντερ 26 (2/6 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 10/10 βολές, 5 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 5 λάθη), Τίμαν 5, Ομπστ 7 (2/7 τρίποντα).

Φινλανδία (Λάσι Τουόβι): Λιτλ 5 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Σάλιν (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ενκαμουά 21 (4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/7 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 λάθη), Γιάντουνεν 12 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Βάλτονεν 6, Μαξούνι 9 (1/7 τρίποντα), Μάρκανεν 16 (4/8 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 2/3 βολές, 8 ριμπάουντ), Μούρινεν 12 (3/4 τρίποντα), Γκούσταβσον, Γκράντισον 5 (1).

Τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης Γερμανία – Φινλανδία 98-76

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής

Τελευταία Νέα