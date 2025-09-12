Με τον Ντένις Σρέντερ τον… τρομερό, η Γερμανία στον τελικό!

Το σύνολο του Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς, επιβλήθηκε με σκορ 98-86 της Φινλανδίας και «τσέκαρε» το εισιτήριό της για τον τελικό του EuroBasket 2025!

GERMANY 🇩🇪 ARE THE FIRST FINALISTS OF #EUROBASKET 2025 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

Τα «Πάντσερ», εξασφάλισαν το τρίτο τους μετάλλιο σε τέσσερα χρόνια και περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους, για τη «μάχη» της Κυριακής (14/09).

Αυτός, θα προκύψει από την αναμέτρηση Ελλάδα – Τουρκία (12/09, 21:00).

Κορυφαίος της αναμέτρησης, ο Ντένις Σρέντερ. Ο άσος των Ντιτρόιτ Πίστονς, ήταν το «Α» και το «Ω» της ομάδας του. Με το πάθος και το πείσμα του, αποτέλεσε τον «οδηγό», στον δρόμο για τη νίκη. Κατέγραψε double-double, με 26 πόντους και 12 ασίστ, ενώ μάζεψε και 5 ριμπάουντ.

Feeding off the critics 😈 Dennis the Menace has 18 points and 10 assists in 20 mins.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/PEXX01hjLv — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

Άξιος συμπαραστάτης του, ο Φράνζ Βάγκνερ. Ο φόργουορντ των Ορλάντο Μάτζικ, σημείωσε 22 πόντους, τους 20 στο ημίχρονο μάλιστα, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Στον αντίποδα, ο Νκαμχόουα ξεχώρισε με 21 πόντους. Διψήφιοι, ήταν επίσης οι Μάρκανεν και Μούρινεν με 16 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Olivier Nkamhoua is the player I want my favorite team to sign. 📊 17 PTS | 5/5 FG | 5/5 FT | 4 REB | 2 AST (and counting)#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/DcIa8JHAs5 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

Ο αγώνας

Η παρέα του Λάουρι Μάρκανεν, μπήκε με το… μαχαίρι στα δόντια! Στο πρώτο πεντάλεπτο, ήταν «εκρηκτική» και στις δύο πλευρές του γήπεδου, παίρνοντας προβάδισμα 8 πόντων (14-6).

Ωστόσο, η ομάδα του Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς, έβγαλε αντίδραση, κάλυψε την κατά της διαφορά και έκλεισε μπροστά στο σκορ την πρώτη περίοδο (30-26).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η «Μανσάφτ», πάτησε και με τα δύο πόδια το… γκάζι. Με τον Φράνζ Βάγκνερ «οδηγό», ήταν… υπερηχητική!

This is the “Wagner” game. Franz Wagner drops 20 points at the half for Germany 🇩🇪#EuroBasket pic.twitter.com/fDQyUDyHuL — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

Με ένα επιμέρους σκορ 31-21, έκλεισε το ημίχρονο με προβάδισμα 14 πόντων (61-47).

Στην τρίτη περίοδο, σήμανε η «αντεπίθεση» των Φινλανδών. Με παθός σε άμυνα και επίθεση, και τον Μαξούνι μπροστάρη, μείωσαν κάτω από τους 10 πόντους και… έβαλαν δύσκολα στους Γερμανούς (81-73)!

Finland shows signs of life in the 3rd Quarter 🍿 Germany is not out of the woods yet! pic.twitter.com/f6SawDd41Z — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 12, 2025

Στο ακροτελεύτιο δεκάλεπτο του παιχνιδιού, η κόπωση ήταν εμφανής στα πρόσωπα των παικτών του Λάσι Τουόβι. Έτσι, η Γερμανία, ανέβασε ρυθμούς και έφτασε σε έναν ακόμη θρίαμβο. Με τελικό σκορ 98-76, πέρασε και το εμπόδιο της «Suomi», στο δρόμο για την κούπα!

Τώρα, όλα τα βλέμματα «πέφτουν» στην αναμέτρηση της Ελλάδα με την Τουρκία, που θα δώσει τον έταιρο φιναλίστ του τελικού!

Τα δεκάπλεπτα: 30-26, 61-47, 81-73, 98-76.

Γερμανία (Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 10 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ο. Ντα Σίλβα 2, Λο 2, Τ. Ντα Σίλβα 13 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Βάγκνερ 22 (3/11 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 7/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τάις 10 (11 ριμπάουντ), Σρούντερ 26 (2/6 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 10/10 βολές, 5 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 5 λάθη), Τίμαν 5, Ομπστ 7 (2/7 τρίποντα).

Φινλανδία (Λάσι Τουόβι): Λιτλ 5 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Σάλιν (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ενκαμουά 21 (4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/7 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 λάθη), Γιάντουνεν 12 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Βάλτονεν 6, Μαξούνι 9 (1/7 τρίποντα), Μάρκανεν 16 (4/8 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 2/3 βολές, 8 ριμπάουντ), Μούρινεν 12 (3/4 τρίποντα), Γκούσταβσον, Γκράντισον 5 (1).

Τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης Γερμανία – Φινλανδία 98-76

Germany is back in the #EuroBasket Final for the first time since 2005 after a hard-fought victory over Finland in the Semi-Finals. pic.twitter.com/XnsC1mI3Ln — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής