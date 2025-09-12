Όλη η Ελλάδα «κινείται» σε ρυθμούς EuroBasket 2025, ενόψει του σημαντικού ημιτελικού της Εθνικής Ελλάδος με αντίπαλο την Τουρκία. Οι τελευταίοι Έλληνες φίλαθλοι, αναχώρησαν για τη Ρίγα της Λετονίας, το πρωί της Παρασκευής.

Ωστόσο, για όσους δεν κατόρθωσαν να βρεθούν στη «Riga Arena», το «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» και η Nova τους δίνουν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία του αγώνα μέσα από γιγαντοοθόνη στο Κέντρο Πολιτισμού.

Το Ίδρυμα προσκαλεί του Έλληνες Φιλάθλους, να παρευρεθούν στο χώρο και να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη και του Γιάννη Αντετοκούνμπο για μία θέση στον μεγάλο τελικό, σε μία ξεχωριστή αθλητική βραδιά. Οι προβολές των ημιτελικών της Παρασκευής (12/9) θα γίνουν στα Canal Steps.

Η ενημέρωση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»:

«Οι προβολές του ημιτελικού της Παρασκευής 12/9, θα πραγματοποιηθούν στα Canal Steps.

Παρακολούθησε τους σημαντικότερους αγώνες του EuroBasket 2025 και της Εθνικής Ελλάδας σε μεγάλη οθόνη!

Από τις 13.30 έως τις 21.30 (έναρξη τελευταίου αγώνα)– κάθε αγώνας, κάθε στιγμή, κάθε καρδιοχτύπι!

Οι προβολές των αγώνων πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη NOVA.

Ημιτελικός

Γερμανία – Φιλανδία, Παρασκευή 12/9 στις 17.00, στα Canal Steps

Ελλάδα – Τουρκία, Παρασκευή 12/9 στις 21.00, στα Canal Steps

Μικρός τελικός

Κυριακή 14/9 στις 17.00, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα

Μεγάλος τελικός

Κυριακή 14/9 στις 21.00, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα».