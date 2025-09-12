Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα!
Όλη η χώρα, αδημονεί για το μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket 2025, ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία!
Τζάμπολ στην αναμέτρηση, στις 21:00 στην «Arena Riga», της Λετονίας.
Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση, οι δύο ομάδες αναχώρησαν από τα ξενοδοχεία τους, με προορισμό το γήπεδο.
Έξω από κατάλυμα της Εθνικής μας ομάδας, χαμός!
📍 Riga Arena
⏳ #SemiFinal#HellasBasketball#EuroBasket#PantaDipla#MakeYourMark pic.twitter.com/VClGWyH91z
— HellenicBF (@HellenicBF) September 12, 2025
Πλήθος κόσμου, βρέθηκε εκεί και αποθέωσε τον Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του.
🇬🇷👏 𝝖𝝥𝝤𝝝𝝚𝝮𝝨𝝜 στην αναχώρηση της Εθνικής, λίγες ώρες πριν το Ελλάδα – Τουρκία!#HellasBasketball #Eurobasket #Eurobasket2025 #GRETUR pic.twitter.com/R54qRHyD6u
— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 12, 2025
Ψυχολογικό «ντοπάρισμα» και συνθήματα νίκης για την επίσημη αγαπημένη!
Να σημειωθεί πως νωρίτερα, η Γερμανία επικράτησε της Φινλανδίας, με σκορ 98-86 και περιμένει τον νικητή του Ελλάδα – Τουρκία στον τελικό!
GERMANY 🇩🇪 ARE THE FIRST FINALISTS OF #EUROBASKET 2025
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025