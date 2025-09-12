Η Εθνική Ελλάδος αγωνίζεται στον πιο κρίσιμο αγώνα των τελευταίων 16 ετών, εναντίον της Τουρκίας, για μία θέση στον τελικό του EuroBasket 2025. Από ένα τέτοιο παιχνίδι δεν γινόταν να λείπουν οι Έλληνες φίλαθλοι, οι οποίοι μετά την ιστορική πρόκριση επί της Λιθουανίας, έσπευσαν να αγοράσουν εισιτήριο και να μεταβούν στη Ρίγα της Λετονίας.

Επικρατεί μεγάλη αισιοδοξία και ανυπομονησία, για τον αγώνα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη και τις πιθανότητες της να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης. Μάλιστα στις εξέδρες της «Riga Arena» αναμένεται να βρεθούν 1.500 Έλληνες, με στόχο να εμψυχώσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους συμπαίκτες του, βοηθώντας την Ελλάδα να βρεθεί στον μεγάλο τελικό.

Ενδεικτικό της υποστήριξης των Ελλήνων φιλάθλων, είναι πως δρομολογήθηκαν έκτακτες πτήσεις – τσάρτερ, με τα εισιτήρια να γίνονται «καπνός» σε μικρό χρονικό διάστημα. Τζάμπολ στην αναμέτρηση στις 21:00, με την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα να γίνεται από την ΕΡΤ1 και το Novasports Start.

Σημαντική ημέρα για όλη την Έλλαδα ύστερα από το 2009

Τελευταία φορά που η Εθνική Ελλάδος έφτασε στα ημιτελικά οποιασδήποτε διοργάνωσης ήταν το 2009 στο EuroBasket της Πολωνίας. Τότε ο Βασίλης Σπανούλης και οι συμπαίκτες του, αντιμετώπισαν και αυτοί τους Τούρκους στα προηιτελικά. Ο νυν τεχνικός της χώρας μας πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, πετυχαίνοιντας 23 πόντους με 6/9 τρίποντα, με την Ελλάδα να επικρατεί στην παράταση με σκορ 76-74.

Οι Έλληνες Φίλαθλοι έκαναν αρκετή υπομονή, 16 χρόνια, για να πανηγυρίσουν ένα μετάλλιο στο πλευρό της Εθνικής. Πλέον τους δίνεται αυτή η ευκαιρία και αναμενόταν μαζική έξοδος των φίλων της «γαλανόλευκης», με προορισμό τη Ρίγα. Ωστόσο, όσοι δεν κατόρθωσαν να βρεθούν στην πρωτεύουσα της Λετονίας, μπορούν να ζήσουν μία ξεχωριστή αθλητική εμπειρία στο «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

Σε συνεργασία του Ιδρύματος με τη Nova, θα τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη στην οποία θα προβληθούν και οι δύο ημιτελικοί, αλλά και ο μεγάλος τελικός του EuroBasket.