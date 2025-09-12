Το EuroBasket 2025 βρίσκεται στην τελική του φάση, με την Εθνική Ελλάδος, την Τουρκία, τη Γερμανία και τη Φινλανδία να διεκδικούν μία θέση στα μετάλλια. Για τρεις από αυτές τις ομάδες δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται σε αυτή τη φάση του τουρνουά, αφού αμφότερες έχουν μετάλλια στη διοργάνωση, ωστόσο δεν ισχύει το ίδιο για τους Φινλανδούς, που βρίσκονται στα ημιτελικά για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Η πρωτιά της Εθνικής και τα μετάλλια των ημιτελικών

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας μετράει συνολικά πέντε μετάλλια. Δύο από αυτά είναι χρυσά (1987, 2005), ένα ασημένιο (1989) και δύο χάλκινα (1949, 2009). Αξίζει να σημειωθεί, πως για να φτάσουμε στο χάλκινο μετάλλιο του 2009, έπρεπε να αποκλήσουμε του Τούρκους στα προημιτελικά.

Οι υπόλοιπες τρεις ομάδες, συγκεντρώνουν όλες μαζί, λιγότερα μετάλλια από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Γερμανία μετράει τρία μετάλλια σε EuroBasket, ένα χρυσό (1993), ένα ασημένιο ( 2005) και ένα χάλκινο (2022).

Οι Τούρκοι από την άλλη, μετράνε μόλις ένα μετάλλιο στην ιστορία τους σε EuroBasket, το ασημένιο το 2001, όταν ήταν και οικοδεσπότες της διοργάνωσης. Όσον αφορά τους Φινλανδούς, όντας πρωτάρηδες στα ημιτελικά, δεν έχουν κάποιο μετάλλιο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του, έχουν ως στόχο την κατάκτηση του έκτου μεταλλίου για τη χώρα μας και γιατί όχι να το συνδυάσουν με το τρόπαιο της διοργάνωσης, πανηγυρίζοντας την επικράτηση και στον μεγάλο τελικό.

Όμως, όπως και ο Βασίλης Σπανουλης, έτσι και οι παίκτες του κοιτάζουν έναν αγώνα τη φορά. Στο μυαλό των διεθνών υπάρχει αυτή τη στιγμή η Τουρκία, απέναντι στην οποία θα πρέπει να γίνει το πρώτο βήμα, απόψε στις 21:00.