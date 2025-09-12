Νέος προπονητής και αρκετά νέα πρόσωπα στην αποστολή του Άρη η οποία βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για την αυριανή (13/09) αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

Ο Μανόλο Χιμένεθ πήρε μαζί τους νεοαποκτηθέντες Διούδη, Γαλανόπουλο και Βοριαζίδη. Εκείνος όμως που αποτελεί σημείο αναφοράς είναι ο Πιόνε Σίστο! Ο Δανός εξττρέμ επιστρέφει σε αποστολή για πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες, έχοντας τεθεί εκτός πλάνων πριν καν τελειώσει η περσινή σεζόν. Πλέον όμως γίνεται φανερό ότι με τον Μανόλο Χιμένεθ θα μπει σε διαδικασία επαναξιολόγησης.

Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Δώνης, Πέρεθ, Γένσεν και Μάικιτς.

Αναλυτικά η αποστολή του Άρη: Αθανασιάδης, Διούδης, Tejero, Fadiga, Mendyl, Frydek, Pedro Alvaro, Fabiano Leismann, Sundberg, Rose, Racic, Monchu Rodriguez, Morutan, Mamadou Gning, Diandy, Misehouy, Dudu Rodrigues, Sisto, Loren Moron, Kadewere, Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Βοριαζίδης.