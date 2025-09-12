Το 3θυρο MINI Cooper και το MINI Aceman απέσπασαν την κορυφαία αξιολόγηση από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών, επιβεβαιώνοντας την ασφάλειά τους σε όλες τις εκδόσεις κινητήρων.

Οι πεντάστερες αξιολογήσεις για τα MINI Cooper και MINI Aceman δεν είναι οι πρώτες διακρίσεις για την τρέχουσα οικογένεια MINI: τα αμιγώς ηλεκτρικά MINI Cooper και MINI Countryman έχουν επίσης ήδη αποσπάσει πέντε αστέρια, αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που προσφέρουν.

Ειδικότερα, το 3θυρο MINI Cooper επιτυγχάνει 83% στην προστασία επιβατών και 82% στην ασφάλεια παιδιών. Με 81% στην προστασία πεζών και 77% στα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας, το μοντέλο πιστοποιείται συνολικά ως ιδιαίτερα ασφαλές – ειδικά στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων.

Το MINI Aceman πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα, με 83% στην προστασία επιβατών και 87% στην ασφάλεια παιδιών, ενώ σημείωσε επίσης υψηλές επιδόσεις στην προστασία πεζών (77%) και στα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας (79%).