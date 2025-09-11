Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο σπίτι του και οι φίλαθλοί δηλώνουν… βροντερό «παρών»!

Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αναμένεται να είναι κατάμεστο, στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό το απόγευμα του Σαββάτου (13/9, 18:00).

Επιστροφή στο σπίτι μας το Σάββατο… και ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε στις κερκίδες! 🏟️😍 pic.twitter.com/eb1TnRg1Zj — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 11, 2025

Δύο μέρες πριν από τη σέντρα και έχουν μείνει λιγότερα από 2.000 εισιτήρια για το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η προπώληση συνεχίζεται κανονικά μέσω Internet (www.olympiacos.org).

Θυμηθείτε τον τρόπο εξασφάλισης εισιτηρίων για το παιχνίδι του Σαββάτου στο Καραϊσκάκη:

https://www.olympiacos.org/2025/09/08/ta-eisitiria-tou-agona-olympiakos-panserraikos/