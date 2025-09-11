Το απόγευμα του Σαββάτου (13/09, 18:00), ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τον Πανσερραϊκό.

Επιστροφή στο σπίτι μας το Σάββατο… και ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε στις κερκίδες! 🏟️😍 pic.twitter.com/eb1TnRg1Zj — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 11, 2025

Στόχος των Πειραιωτών, το 3/3 στη Stoiximan Superleague και μια ιδανική εμφάνιση, πριν την πρεμιέρα του Champions League, με την Πάφο (17/09, 19:45).

Τόσο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όσο και ο Ντάνι Γκαρθία, μίλησαν ενόψει της αναμέτρησης με τους Σερραίους.

Οι δύο τους έδωσαν το «σύνθημα» της νίκης, έχοντας το μυαλό και τη συγκέντρωσή τουw, αποκλειστικά στην αναμέτρηση του Σαββάτου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Για την προετοιμασία στο διάστημα της διακοπής: «Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε προπονήσεις μέχρι την Πέμπτη και στη συνέχεια πήραμε τρεις μέρες άδεια για να φρεσκάρουμε το μυαλό μας. Συνεχίσαμε το πρόγραμμα μας από την Δευτέρα και οι προπονήσεις αυτής της εβδομάδας ήταν πολύ καλές. Είχαμε τις καλύτερες συνθήκες, οπότε πιστεύω πως θα είμαστε ξεκούραστοι και δυνατοί».

Για το αν υπάρχει κίνδυνος το μυαλό να βρίσκεται στα επόμενα παιχνίδια:«Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά, αλλά πιο σημαντικό από όλα είναι το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό. Αν κάποιος πιστεύει πως θα κερδίσουμε τον Πανσερραϊκό μόνο με το όνομα, τότε κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Όποιος σκέφτεται τα παιχνίδια που ακολουθούν, επίσης κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Πρώτα υπάρχει το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Θα πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι αυτό για να πάμε καλά στην προετοιμασία των επόμενων παιχνιδιών και για αυτό δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μας. Πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα το επόμενο παιχνίδι για να τα αντιμετωπίζουμε όλα με την σοβαρότητα που πρέπει. Όποιος υποτιμάει παιχνίδια μπορεί να το πληρώσει».

Για το να θα δούμε το Σάββατο κάποια από αυτά που έχει στο μυαλό του για την Τετάρτη: «Δεν θα δείτε διαφορές γιατί το δικό μας στυλ δεν αλλάζει ποτέ. Ίσως είμαστε καλύτεροι, το ίδιο ή χειρότεροι από παιχνίδι σε παιχνίδι, αλλά σε κανένα από τα παιχνίδια με Πανσερραϊκό, Πάφο και Παναθηναϊκό δεν θα δείτε μεγάλες αλλαγές. Σίγουρα μπορεί ατομικά κάποιος παίκτης να είναι καλύτερα ή χειρότερα, μπορεί όλοι σαν ομάδα να έχουμε καλύτερη ή χειρότερη απόδοση, όμως το σύνολο του παιχνιδιού μας και η ιδέα δεν αλλάζει όποιος και αν είναι ο αντίπαλος».

Για τον κόσμο: «Είναι αλήθεια. Μετά από τέσσερις μήνες θα δούμε ξανά το γήπεδο μας γεμάτο με κόσμο. Τους χρειαζόμαστε πάντα πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο να παίζουμε μπροστά τους. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αλλά ισχύει πως εκείνοι μας δίνουν μεγάλη ώθηση και σπρώχνουν την ομάδα. Αυτοί χαίρονται να μας βλέπουν και εμείς χαιρόμαστε να τους έχουμε δίπλα μας».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντάνι Γκαρθία

Για το ματς με τον Πανσερραϊκό: «Νομίζω πως θα είναι ένα παιχνίδι που θα μοιάζει με τα προηγούμενα. Είναι πολύ σημαντικό για μας να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και το έχουμε προετοιμάσει με τον καλύτερο τρόπο. Θα είναι ένα παιχνίδι που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για να έρθουμε στην κατάσταση που πρέπει για τα επόμενα παιχνίδια».

Για το αν υπάρχει κίνδυνος το μυαλό να βρίσκεται στα επόμενα παιχνίδια: «Δεν μπορεί να συμβεί αυτό γιατί από πέρσι έχει γίνει μάθημα σε όλους πως σε τέτοια ματς μπορεί να χάσεις βαθμούς. Ξέρουμε όλοι την σημασία αυτών των παιχνιδιών. Για αυτό είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι στον Πανσερραϊκό».

Για το αν αισθάνεται σαν δάσκαλος μέσα στο γήπεδο: «Δεν θα το έλεγα αυτό. Όλοι μαζί έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Ποτέ δεν θα το «παίξω» σε κάποιον πως είμαι δάσκαλος. Το αντίθετο. Πιστεύω πως όλοι, αμοιβαία, βοηθάμε ο ένας τον άλλον στον αγωνιστικό χώρο και εγώ μαθαίνω ακόμα πράγματα από τα νεότερα παιδιά. Είμαστε όλοι ίσοι, βρισκόμαστε εδώ για το καλό της ομάδας και νομίζω πως είναι φανερή η βελτίωση από την αρχή της περασμένης σεζόν μέχρι τώρα. Τα αποδυτήρια μας είναι πολύ δυνατά, με πολύ καλές σχέσεις μεταξύ μας».

Για την κλήρωση του Champions League: «Πριν την κλήρωση μιλούσα με την γυναίκα μου και της έλεγα «Για φαντάσου να κληρωθούμε με την Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα». Η αλήθεια είναι πως έχω παίξει πάρα πολλές φορές απέναντι σε αυτές τις δύο ομάδες και δεν είχα κάποια ιδιαίτερη φιλοδοξία να τις συναντήσω ξανά. Σκέφτηκα όμως πως είναι πολύ καλό για την Ελλάδα που θα έρθει η Ρεάλ εδώ. Ξέρω πως θα χαρούν πολλοί οι Έλληνες φίλαθλοι που θα υποδεχθούμε μια τόσο μεγάλη ομάδα όπως η Ρεάλ. Εγώ ωστόσο θα προτιμούσα να είχαμε κληρωθεί με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Θα μου άρεσε να έρχονταν οι φίλοι μου από το Μπιλμπάο εδώ και να δουν πόσο υπέροχα ζει εδώ ο κόσμος το ποδόσφαιρο, την φανταστική έδρα που έχουμε και την ωραία υποδοχή που θα τους κάναμε. Αυτή όμως είναι η κλήρωση. Θα προετοιμαστούμε με τον καλύτερο τρόπο και θα το απολαύσουμε».