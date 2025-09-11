Είναι γεγονός! Όπως συνέβη και τις περασμένες σεζόν, η Euroleague ανακοίνωσε πως δεν θα διεξαχθεί κανένα παιχνίδι της διοργάνωσης στο Ισραήλ!

Πιο συγκεκριμένα, Μακάμπι και Χάποελ Τελ Αβίβ, θα αναγκαστούν να δώσουν τα εντός έδρας ματς τους, σε ουδέτερα γήπεδα.

Ο λόγος, ο προφανής. Ο πόλεμος και η «έκρυθμη» κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθιστά επικίνδυνη την πραγματοποίηση αγώνων στο Ισραήλ.

Έτσι, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα αγωνίζεται και τη σεζόν 2025-20265, στη Σερβία. Οι «κίτρινοι» δήλωσαν ως «σπίτι» τους το «Aleksandar Nikolic Hall» του Βελιγραδίου, το οποίο τους φιλοξένησε και τα προηγούμενα χρόνια.

Από την άλλη, η Χάποελ Τελ Αβίβ θα «μετακομίσει» στην Βουλγαρία. Στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Σόφια, θα έχει στη διάθεσή της δύο γήπεδα. Βασική της έδρα, η «Arena 8888» και εναλλακτική η «Botevgrad Arena», σε περίπτωση υποχρεώσεων της τοπικής ομάδας.

Στο Βελιγράδι θα είναι και η Χάποελ Ιερουσαλήμ. Οι «κόκκινοι», που παίζουν στο EuroCup, θα έχουν ως κύρια εγκατάσταση τη «Ranko Zeravica Sports Hall».

Τέλος, η Euroleague θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης, διατηρώντας παράλληλα επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η διοργανώτρια αρχή, θα ανακοινώσει τυχόν τροποποιήσεις σχετικά με τις παραπάνω αποφάσεις σε περίπτωση που η κατάσταση στην περιοχή επιστρέψει στο φυσιολογικό.