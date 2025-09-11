Με την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «One Battle After Another» να πλησιάζει, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio) στρέφει ήδη το ενδιαφέρον του προς το επόμενο μεγάλο στοίχημα της καριέρας του: μια ακόμη συνεργασία με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese).

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Entertainment Tonight, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ανέδειξε την επιθυμία του να δουλέψει ξανά δίπλα στον διακεκριμένο σκηνοθέτη. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «Για μένα, το να δουλέψω ξανά με τον Μάρτι θα είναι το απόλυτο δώρο». Συμπλήρωσε μάλιστα: «Είναι ο εθνικός μας θησαυρός και ο σπουδαιότερος σκηνοθέτης στον κόσμο. Επομένως, αν μου δοθεί άλλη μια ευκαιρία, θα είναι ένα όνειρο που έχει γίνει πραγματικότητα».

Μια μακρά και θρυλική συνεργασία

Η σχέση του Ντι Κάπριο με τον Σκορσέζε αποτελεί σημείο αναφοράς στη σύγχρονη κινηματογραφική ιστορία. Από το 2002 έως σήμερα έχουν συνεργαστεί σε έξι ταινίες μεγάλου μήκους, μεταξύ των οποίων οι εμβληματικές «The Aviator», «The Wolf of Wall Street» και «Killers of the Flower Moon», καθώς και σε μία ταινία μικρού μήκους. Οι παραγωγές τους έχουν πετύχει εισπράξεις άνω του 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με το bolavip.

Το κοινό τους έργο έχει αποσπάσει συνολικά 31 υποψηφιότητες για Όσκαρ και εννέα χρυσά αγαλματίδια. Η συνεργασία τους τιμήθηκε επιπλέον το 2013 με το Βραβείο Spotlight από το National Board of Review (Εθνικό Συμβούλιο Κριτικών Κινηματογράφου), αναγνωρίζοντας τη διαχρονική συμβολή τους στην έβδομη τέχνη.

Η νέα ταινία και η προσμονή για το μέλλον

Με αφορμή την επερχόμενη πρεμιέρα, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δοκιμάζει για πρώτη φορά τη συνεργασία του με τον Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson) στη φιλόδοξη παραγωγή «One Battle After Another», η οποία θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 25 Σεπτεμβρίου. Την ίδια στιγμή, τα φώτα παραμένουν στραμμένα στη πιθανή επόμενη κινηματογραφική του σύμπραξη με τον Σκορσέζε – μια προοπτική που ήδη ανυπομονούν να δουν οι φίλοι της μεγάλης οθόνης.