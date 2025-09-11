Με την νέα έκδοση του ολοκαίνουργιου Grande Panda που χρησιμοποιεί κινητήρα βενζίνης, η γκάμα του μικρού SUV της FIAT διευρύνεται. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας τούρμπο κινητήρας βενζίνης 1.2 lt με 100 HP και 205 Nm, ο οποίος συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και σύστημα Start&Stop για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου στο αστικό πεδίο οδήγησης.

Με τιμή €16.990 -συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας λανσαρίσματος- για το εισαγωγικό επίπεδο εξοπλισμού Pop, το νέο μοντέλο γίνεται ακόμα πιο προσιτό και αποκτά γκάμα που καλύπτει κάθε ανάγκη. Οι υπόλοιπες επιλογές αφορούν στην έκδοση Hybrid που διαθέτει αυτόματο κιβώτιο και αποδίδει 110 HP (€20.800) καθώς και στην αμιγώς ηλεκτρική των 113 HP (€22.800 με την κρατική επιδότηση).

Πέραν του εισαγωγικού υπάρχουν δύο ακόμα επίπεδα εξοπλισμού, τα Icon και La Prima, με €18.490 και €20.290 αντίστοιχα.

Οι παραγγελίες για την νέα έκδοση του Grande Panda έχουν ήδη ανοίξει, συνοδευόμενες από 5 χρόνια εγγύησης (ή 75.000 km) και 5ετή οδική βοήθεια. Να σημειωθεί ότι η σελίδα της νέας έκδοσης είναι ήδη ενεργή στο fiat.gr, καθώς και ότι οι πελάτες μπορούν να γνωρίσουν το ολοκαίνουργιο Grande Panda στο δίκτυο πωλήσεων FIAT και να κανονίσουν test drive.