Κατά τη διάρκεια μετωπικής δοκιμής, ο μηχανισμός ασφάλισης του καθίσματος οδηγού απέτυχε, με αποτέλεσμα το κάθισμα να στρίψει εν μέσω της σύγκρουσης. Το περιστατικό είχε ως συνέπεια να αυξηθούν επικίνδυνα οι δυνάμεις στο δεξί πόδι του ανδρείκελου, με την προστασία να αξιολογείται ως «φτωχή». Παράλληλα, η αστοχία του καθίσματος εμπόδισε την αξιολόγηση της προστασίας γονάτων και μηρών σε οδηγούς διαφορετικού σωματότυπου.

Η MG αρχικά ισχυρίστηκε ότι το πρόβλημα προήλθε από λάθος τοποθέτηση του καθίσματος, κάτι που διαψεύστηκε αφού οι μηχανικοί του Euro NCAP είχαν πραγματοποιήσει τους συνήθεις ελέγχους. Τελικά η εταιρεία δεσμεύτηκε να βελτιώσει τον σχεδιασμό του μηχανισμού ασφάλισης, με αλλαγές να αναμένονται από τον Αύγουστο. Επίσης, τον Οκτώβριο θα αναβαθμιστεί ο αερόσακος οδηγού, καθώς διαπιστώθηκε πως σε ορισμένες περιπτώσεις το κεφάλι του ανδρείκελου έφτασε στο τιμόνι.

Παρά τη σοβαρότητα του ζητήματος, το MG 3 διατήρησε τελικά τέσσερα αστέρια στη συνολική αξιολόγηση, καθώς το σύστημα βαθμολόγησης του Euro NCAP δεν προβλέπει αφαίρεση πόντων για τέτοιες αστοχίες μεμονωμένων εξαρτημάτων. Η καλή απόδοση σε άλλους τομείς, όπως η αποφυγή συγκρούσεων και τα βελτιωμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, στήριξαν την τελική βαθμολογία. Ωστόσο, ο οργανισμός προειδοποιεί τους καταναλωτές να εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές μέχρι να διορθωθούν τα προβλήματα.

Η περίπτωση του MG 3 έδειξε ένα κενό στα πρωτόκολλα του Euro NCAP, που σκοπεύει να επανεξετάσει τα κριτήριά του ώστε να λαμβάνονται υπόψη τέτοιες σπάνιες αλλά κρίσιμες αποτυχίες. Για την MG, που έχει επανέλθει δυναμικά στην ευρωπαϊκή αγορά με χαμηλές τιμές και πλούσιο εξοπλισμό, το περιστατικό αυτό αποτελεί σοβαρή δοκιμασία αξιοπιστίας.