Η Mercedes-Benz θέτει νέα πρότυπα στην ηλεκτρική κινητικότητα. Συγκεκριμένα, πέτυχε ένα ταξίδι με ηλεκτρικό όπου διένυσε 1.205 χλμ χωρίς εφοδιασμό!

Για το τεστ χρησιμοποιήθηκε ένα ελαφρώς τροποποιημένο δοκιμαστικό όχημα EQS. Ήταν εξοπλισμένο με μια μπαταρία λιθίου-μετάλλου στερεάς κατάστασης. Στα τέλη Αυγούστου, το όχημα ολοκλήρωσε το ταξίδι των 1.205 χιλιομέτρων από τη Στουτγάρδη της Γερμανίας στο Μάλμο της Σουηδίας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το έκανε χωρίς ούτε μία στάση φόρτισης. Αυτό το επίτευγμα σε πραγματικές συνθήκες αποδεικνύει ότι η τεχνολογία αποδίδει όχι μόνο στο εργαστήριο αλλά και στο δρόμο.

Το EQS ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε θέσει το Vision EQXX στη διαδρομή Στουτγάρδη-Σίλβερστοουν κατά τρία χιλιόμετρα. Έφτασε στο Μάλμο με εντυπωσιακή υπολειπόμενη αυτονομία 137 χλμ. Αυτός ο συνδυασμός μεγάλης αυτονομίας, απόδοσης και τεχνολογικής ωριμότητας σηματοδοτεί ένα ορόσημο για την ανάπτυξη μπαταριών στερεάς κατάστασης και υπογραμμίζει τις δυνατότητές τους για μελλοντικά οχήματα παραγωγής.

Η διαδρομή ήταν στους αυτοκινητόδρομους A7 και E20 μέσω Γερμανίας και Δανίας προς το Μάλμε της Σουηδίας.

«Η μπαταρία στερεάς κατάστασης είναι μια πραγματική τροπή στην ηλεκτρική κινητικότητα. Με την επιτυχημένη οδήγηση μεγάλων αποστάσεων του EQS, δείχνουμε ότι αυτή η τεχνολογία αποδίδει όχι μόνο στο εργαστήριο αλλά και στο δρόμο. Στόχος μας είναι να φέρουμε καινοτομίες όπως αυτή στη μαζική παραγωγή μέχρι το τέλος της δεκαετίας και να προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα νέο επίπεδο αυτονομίας και άνεσης.» ανέφερε ο Markus Schäfer , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes – Benz Group AG, Chief Technology Officer, Development & Procurement.