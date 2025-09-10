Η Σοφία Καρβέλα συμπλήρωσε σχεδόν δύο δεκαετίες νηφαλιότητας και θέλησε να στείλει ένα τρυφερό μήνυμα, με αποδέκτη τόσο τον ίδιο της τον ευατό, όσο και τους ανθρώπους που ακόμη πασχίζουν να νικήσουν τον εθισμό σε ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ.

Πιο συγκεκριμένα, η brand stylist, προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα και το μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω αγάπη».

Σοφία Καρβέλα: «Αδυναμίες που δεν με εξυπηρετούν πια»

«17 χρόνια νηφάλια σήμερα. Την ίδια στιγμή πριν από 17 χρόνια πήγαινα σε ένα πιο ασφαλές μέρος για την ασταθή ψυχική μου κατάσταση. Σήμερα πηγαίνω σε μια επίσκεψη στην τάξη του 9χρονου παιδιού μου και μετά ένα fitting. Ακόμη δεν είναι το πιο ασφαλές μέρος να βρίσκομαι, το κεφάλι μου, αλλά ό,τι κι αν γίνει δεν πιάνω ούτε ποτό ούτε ναρκωτικά», έγραψε αρχικά η Σοφία Καρβέλα στο Instagram Story της, λίγο πριν εκφράσει την ευγνωμοσύνη της που είναι παρούσα.

«Τα υπόλοιπα έρχονται σε κύματα. Η προθυμία να μην ενδίδω σε συμπεριφορές που δεν με εξυπηρετούν πια καθαρίζεται όσο κυλά ο χρόνος, και η ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχω και για όσα έχασα είναι τεράστια. Σκέφτομαι σήμερα όλους όσους ακόμα υποφέρουν. Για μένα, η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή όσο σκοτεινή κι αν γίνομαι. Και άξιζε απόλυτα να αφήσω τις αδυναμίες που δεν με εξυπηρετούν πια. Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα και στο μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω αγάπη», πρόσθεσε.