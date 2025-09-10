Η CUPRA αποκάλυψε το πρωτότυπο CUPRA Tindaya, αλλά και τις αποκλειστικές εκδόσεις Tribe και επιβεβαίωσε ότι η παγκόσμια πρεμιέρα του CUPRA Raval θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη τον Μάρτιο του 2026.

«Το πρωτότυπο CUPRA Tindaya δεν είναι ένα όνειρο, ούτε απλώς μια φιλοδοξία. Είναι μία τοποθέτηση της μάρκας που πρόκειται να γίνει πραγματικότητα», σχολίασε ο Markus Haupt, Προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος της CUPRA. «Ενώ πολλοί βάζουν στο περιθώριο τον οδηγό, εμείς επιμένουμε σε αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία: τη σύνδεση πίσω από το τιμόνι. Η προσοχή μας θα είναι πάντα στραμμένη στο συναίσθημα της οδήγησης» πρόσθεσε.

Το πρωτότυπο CUPRA Tindaya συνάδει με τον δραματικό χαρακτήρα του ομώνυμου βράχου, με έναν εξωτερικό και εσωτερικό σχεδιασμό που παίρνει σάρκα και οστά μέσα από μια ριζοσπαστική αλλά απλή ιδέα: «No Drivers, No CUPRA». Πρόκειται για ένα πρωτότυπο που αποτυπώνει στον μέγιστο βαθμό την οδηγοκεντρική φιλοσοφία του, ενώ παράλληλα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία που ενισχύει το οδηγικό συναίσθημα.

Η CUPRA παρουσιάζει τις Tribe Εκδόσεις των Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar, συνδυάζοντας τον επαναστατικό χαρακτήρα με τη βιώσιμη καινοτομία. Οι αποκλειστικές εκδόσεις προσφέρουν ένα νέο concept εξατομίκευσης για πελάτες με τολμηρή ματιά, που εκτιμούν τον εντυπωσιακό σχεδιασμό και απαιτούν σύγχρονη βιωσιμότητα με μια ξεχωριστή νότα.

Οι Tribe Εκδόσεις εισάγουν ένα νέο εξωτερικό χρώμα -το Manganese Matt- καθώς και μοναδικά στοιχεία στο εσωτερικό, όπως τεχνολογία τρισδιάστατης πλέξης για τα bucket καθίσματα, βιολογικές βαφές για επιλεγμένα στοιχεία, όπως οι αεραγωγοί και το ταμπλό, και νέες ζάντες αλουμινίου που περιέχουν 20% ανακυκλωμένο υλικό.