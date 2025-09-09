Ο Παναθηναϊκός δείχνει ξανά το ευρωπαϊκό του πρόσωπο και η πορεία του μοιάζει με δύσκολη, αλλά σταθερή ανάβαση. Υπήρξε η ελεύθερη πτώση που είχε φέρει τους Πράσινους το 2023 στην 251η θέση. Τότε το «τριφύλλι» έμοιαζε να έχει χαθεί από τον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη. Η παρουσία του, όμως, στη League Phase του Conference League το 2024 και οι βαθμοί που συγκέντρωσε, άλλαξαν το αφήγημα. Γιατί ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανέβει επίπεδα. Και μάλιστα αρκετά γρήγορα.

Το 2025 ήρθε η πρώτη μεγάλη επιβεβαίωση, καθώς βρήκε τον Παναθηναϊκό στην 111η θέση με 11.000 βαθμοί. Η καλύτερη συγκομιδή μετά την σεζόν 2009/10 με τους 13.580 βαθμούς και την πρόκριση στους «16» του Europa League. Και φέτος, η άνοδος συνεχίζεται. Ο Παναθηναϊκός ξεκινά τη χρονιά στη League Phase του Europa, μετρώντας ήδη 19.000 βαθμούς και την 90ή θέση στην πενταετία – παρά το «μηδενικό» της σεζόν 2021/22. Πλέον, η πορεία είναι σταθερά ανοδική.

Η επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι προκρίσεις, η συνεχής παρουσία σε League Phase, χτίζουν τα γερά θεμέλια για το «αύριο» που θα φέρει καλύτερες κληρώσεις, πιο… ήρεμα καλοκαίρια, αυξημένα έσοδα και περισσότερες βραδιές ευρωπαϊκής λάμψης για τους φίλους του συλλόγου.

«Χτίζει» και τη δεκαετία του

Η βελτίωση του Παναθηναϊκού δεν περιορίζεται στη 5ετή κατάταξη, που καθορίζει τα γκρουπ δυναμικότητας, αλλά αποτυπώνεται πλέον και στη 10ετή λίστα της UEFA. Εκεί, η θέση μεταφράζεται σε έσοδα. Όσο πιο ψηλά βρίσκεται ένας σύλλογος, τόσο μεγαλύτερο είναι το μερίδιο που λαμβάνει από την κεντρική «πίτα» της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Στην εκκίνηση της νέας σεζόν, ο Παναθηναϊκός είναι 145ος με 22.500 βαθμούς και έχει μπροστά του την ευκαιρία να ανεβεί ακόμη περισσότερο μέσα από την πορεία του στο Europa League. Η άνοδος αυτή σημαίνει πρόσθετους πόρους, καλύτερες προοπτικές και ουσιαστικά τη δυνατότητα να «χτίσει» βήμα-βήμα μια μόνιμη θέση στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.