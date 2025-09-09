Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο θα διεξαχθεί τελικά η αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό, στις 14 Σεπτεμβρίου (18:00). Αν και το πρώτο σενάριο ήταν να φιλοξενηθεί το παιχνίδι στο AEL FC Arena, η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος κατέληξε στη λύση του Βόλου.

Αρχικά, ο Παναθηναϊκός είχε δεχθεί την πρόταση της Κηφισιάς για χρήση του ΟΑΚΑ, με τη σαφή προϋπόθεση ότι θα γινόταν μόνο το συγκεκριμένο παιχνίδι στο στάδιο. Η συμφωνία αυτή δεν βρήκε σύμφωνη ούτε τη νεοφώτιστη ομάδα, ούτε τα υπόλοιπα μέλη του συνεταιρισμού. Έτσι, απορρίφθηκε η επιλογή του ΟΑΚΑ και επιλέχθηκε ως έδρα το Πανθεσσαλικό, ενώ ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει και τη στήριξη του κόσμου του στο συγκεκριμένο παιχνίδι.