Επιστροφή στην Ιταλία για τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ!

Ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού, αποτελεί και επίσημα παίκτη της Νάπολι.

Η ιταλική ομάδα, ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης (10/09), την απόκτηση του διεθνούς «χειριστή».

Ο 32χρονος γκαρντ, γυρνάει στη γειτονική χώρα, όπου έζησε και τα ποιοτικότερα χρόνια της καριέρας του.

Εκεί, αγωνίστηκε σε Μπρέσια και Αρμάνι Μιλάνο, με ιδιαίτερη επιτυχία.

Μετέπειτα, ακολούθησε η θητεία του σε Ζαλγκίρις και Ολυμπιακό, πριν πάρει τον «δρόμο» της επιστροφής.

Ο Μήτρου-Λονγκ, σε δύο σεζόν στον Πειραιά, σήκωσε όλους τους εγχώριους τίτλους, από μια φορά. Πρωταθλητής Ελλάδος (2025), Κυπελλούχος (2024) και νικητής του Super Cup (2024). Παράλληλα, ήταν μέλος της ομάδας στα δύο από τα τέσσερα συναπτά Final Four της Euroleague, κατακτώντας την τρίτη θέση.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, έπαιξε σε τέσσερις αγώνες της Ευρωλίγκα ενώ στο επίπεδο της Stoiximan GBL μέτρησε κατά μέσο όρο από 5,53 πόντους σε 16:08 λεπτά.

Προ ολίγων εβδομάδων, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ τον αποχαιρέτησε με ένα ευχαριστήριο μήνυμα.

«Σε ευχαριστούμε για όλα, Ναζ! Ο χρόνος που πέρασες μαζί μας ήταν γεμάτος πάθος, ενέργεια και υπέροχες στιγμές. Σου εύχομαστε μόνο επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νάπολι

«Η ομάδα μπάσκετ της Νάπολι με ενθουσιασμό ανακοινώνει την υπογραφή του Ναζ Μίτρου-Λονγκ με μονοετές συμβόλαιο. Ο καναδικής καταγωγής γκαρντ, ο οποίος κατέχει επίσης ελληνική υπηκοότητα, έχει ύψος 1,88 μ. και γεννήθηκε στο Μισισάουγκα του Οντάριο το 1993. Ο σύλλογος θα ήθελε να ευχαριστήσει τους ατζέντηδες Μίσκο Ραζνάτοβιτς και Νεμάνια Ζιβάνοβιτς για τον καθοριστικό ρόλο τους στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας.

Ο Μίτρου-Λονγκ ξεκίνησε την καριέρα του στο NCAA το 2012 με τους Iowa State Cyclones. Μετά από πέντε σεζόν, εντάχθηκε στην G League το 2017 με τους Salt Lake City Stars και την ίδια χρονιά μπήκε στο NBA με τους Γιούτα Τζαζ, συμμετέχοντας σε 15 αγώνες σε δύο σεζόν. Από το 2018 έως το 2020, έπαιξε στην G League με τους Salt Lake City Stars και τους Fort Wayne Mad Ants, ενώ έκανε και άλλη μια εμφάνιση στο NBA με τους Indiana Pacers το 2019-20, πριν επιστρέψει για άλλη μια φορά στους Mad Ants.

Το 2021-22, έκανε το άλμα στην Ευρώπη με την Germani Brescia στην Ιταλία, όπου πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν υπό τον προπονητή Αλεσάντρο Μάγκρο, έχοντας μέσο όρο γκολ. 16,6 πόντοι και 4,7 ασίστ ανά παιχνίδι, οδηγώντας την ομάδα στα πλέι οφ. Την επόμενη χρονιά εντάχθηκε στην πανίσχυρη Ολίμπια Μιλάνο, κερδίζοντας το πρωτάθλημα Ιταλίας και αγωνιζόμενος στην EuroLeague, όπου είχε μέσο όρο 7,4 πόντους σε 21 αγώνες. Το 2023, υπέγραψε με τη Ζαλγκίρις Κάουνας στη Λιθουανία, παίζοντας σε 10 εγχώριους αγώνες και 9 αγώνες EuroLeague πριν μετακομίσει στα μέσα της σεζόν στον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Σε δύο χρόνια στην Αθήνα, κατέκτησε το ελληνικό πρωτάθλημα, το κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup, ενώ αγωνίστηκε επίσης στην EuroLeague».

Δήλωση του προπονητή Αλεσάντρο Μάγκρο:

«Θέλω να ευχαριστήσω την ιδιοκτησία, τον Τζέιμς Λάφλιν και ολόκληρο τον σύλλογο που εργάστηκαν ακούραστα για να φέρουν έναν παίκτη όπως ο Ναζ Μίτρου-Λονγκ στη Νάπολη. Είμαι ενθουσιασμένος που συνεργάζομαι ξανά μαζί του μετά από έναν χρόνο που περάσαμε μαζί στην Μπρέσια. Ξέρω ότι θα βρω έναν παίκτη που έχει ωριμάσει μέσα από τις εμπειρίες υψηλού επιπέδου που έχει αποκομίσει τα τελευταία χρόνια, αλλά το πιο σημαντικό, τον ίδιο ξεχωριστό άνθρωπο – κάποιον που φέρνει ενέργεια κάθε μέρα και είναι έτοιμος να αγωνιστεί για να βοηθήσει αυτή την ομάδα να ανταγωνιστεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο».