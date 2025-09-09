H Ελλάδα αντιμετωπίζει την Λιθουανία για ένα εισιτήριο στον ημιτελικό του Eurobasket 2025.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ηγείται της προσπάθειας της Ελλάδας και κάνει ένα ακόμα εντυπωσιακό τουρνουά, μετρώντας 30 πόντους, 9.8 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 28.8 λεπτά συμμετοχής έχοντας αγωνιστεί σε 4 παιχνίδια.

Όποια ομάδα βγει νικήτρια από τη σημερινή μάχη, θα παίξει με την Τουρκία στα ημιτελικά.

Η ομάδα του Αταμάν ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο της Πολωνίας και προκρίθηκε στην τετράδα για πρώτη φορά μετά το 2001.Ο Αλπερέν Σενγκούν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής πέτυχε triple-double με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Δείτε εδώ την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Λιθουανία