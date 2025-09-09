Η Greek Basketball League, επιστρέφει!

Ο ΕΣΑΚΕ, μετά το διοικητικό του συμβούλιο, ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των 26 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου.

Η «αυλαία», θα ανοίξει το διήμερο 4-5 Οκτωβρίου, με την πρώτη αγωνιστική της χρονιάς. Ενώ, η τελευταία «στροφή», είναι προγραμματισμένη για τις 25-26 Απριλίου του 2026.

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν, είναι 13. Αυτό, συνεπάγεται με 26 αγωνιστικές, κάτι που σημαίνει πως κάθε ομάδα θα έχει από ένα ρεπό σε κάθε γύρο.

Όσον αφορά τα play-in, που τέθηκαν σε ισχύ τη σεζόν 2024-2025, καταργήθηκαν.

Στα play-off, θα προκρίνονται απευθείας οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 1 έως 8 στην κανονική περίοδο (1-8, 2-7, 3-6 και 4-5).

Τόσο στα προημιτελικά, όσο και στα ημιτελικά, οι σειρές θα κρίνονται στις δύο νίκες (best of three), ενώ οι τελικοί στις τρεις (best of five).

Τέλος, μόνο μια ομάδα θα υποβιβάζεται. O 13ος της κατάταξης, θα αποχαιρετά την Greek Basketball League για την Elite League (Α2).