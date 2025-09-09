«Έγραψε» ιστορία, ο φοβερός και τρομερός, Αλπερέν Σενγκούν!

Ο Τούρκος διεθνής, κατέγραψε triple-double, στον προημιτελικό κόντρα στην Πολωνία, οδηγώντας την ομάδα του σε μια σπουδαία πρόκριση (91-77).

Έτσι, μπήκε σε ένα πολύ «κλειστό» κλαμπ παικτών που έχουν καταφέρει κάτι τέτοιο, στο EuroBasket.

Με 19 πόντους, 10 ασίστ, 12 ριμπάουντ, έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης που το κάνει, στην ιστορία της διοργάνωσης!

Πρώτος, ήταν ο Τόνι Κούκοτς (15 πόντους, 12 ριμπάουντ, 11 αίστ), πίσω στο 1995. Το 2017, ο Ρουμάνος Αντρέι Μαντάκε (14 πόντους, 10 ριμπάουντ, 11 ασίστ), «πλαισίωσε» τον Κροάτη «σταρ».

Πριν τρία χρόνια, το 2022, ο Ματέους Πονίτκα…. διέλυσε τη στατιστική κόντρα στη Σλοβενία (26 πόντους, 16 ριμπάουντ, 10 ασίστ).

Στην εφετινή διοργάνωση, ο Λούκα Ντόνσιτς, έγινε ο τέταρτος με triple-double, στο θεσμό. Με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ, 11 ασίστ, απέναντι στο Βέλγιο, πέτυχε κάτι… τυπικό για τα δικά του δεδομένα!

Μάλιστα, ο Σενγκούν έγινε ο νεότερος της λίστας! Μόλις στα 23 του έτη, άφησε πίσω του, τον «Luka Magic» (25 ετών).

Αυτή, ήταν η… τρίτη και φαρμακερή για τον άσο των Χιούστον Ρόκετς!

Προ ολίγων ημερών, τόσο με την Τσεχία όσο και με τη Σερβία, «άγγιξε» αυτό το ιδιαίτερο στατιστικό.

Με τους Τσέχους, του έλειπε μια ασίστ (23 πόντους, 12 ριμπάουντ, 9 ασίστ), ενώ με τους Σέρβους δύο (28 πόντους, 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ).

Αξίζει να σημειωθεί πως, ο Σενγκούν έγινε ο πρώτος παίκτης που έχει περισσότερα από 70 ριμπάουντ και περισσότερες από 40 ασίστ σε ένα EuroBasket τα τελευταία 30 χρόνια! Απίστευτά πράγματα, για ένα παιδί μόλις 23 χρόνων.

Το «στοιχειωμένο» triple-double του Βράνκοβιτς – Δεν το αναγνωρίζει η FIBA

Ο Στόγιαν Βράνκοβιτς, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού

Πίσω στο 1993, ο Στόγιαν Βράνκοβιτς, γινόταν ο πρώτος με triple-double στην ιστορία του EuroBasket.

Κόντρα στην Ελλάδα, για τον μικρό τελικό της διοργάνωσης έκανε… πλάκα!

Συνολικά, κατέγραψε 12 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 μπλόκ!

Ωστόσο, αυτό το στατιστικό παραμένει… στοιχειωμένο.

Η FIBA, δεν το αναγνωρίζει ως triple-double.

Ο λόγος; Το γεγονός πως, τα μπλοκ δεν λαμβάνονταν υπόψη, έως το 1995. Έτσι, η επίδοση του Κροάτη ψηλού, δεν επικαιροποιήθηκε, αφού έγινε το 1993.

Τελευταία Νέα