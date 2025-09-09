«Έγραψε» ιστορία, ο φοβερός και τρομερός, Αλπερέν Σενγκούν!

Youngest to do it in EuroBasket history. ALPEREN SENGUN DROPPED A TRIPLE-DOUBLE IN 25 MINUTES. 🇹🇷 pic.twitter.com/V2eP4S7FOg — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Ο Τούρκος διεθνής, κατέγραψε triple-double, στον προημιτελικό κόντρα στην Πολωνία, οδηγώντας την ομάδα του σε μια σπουδαία πρόκριση (91-77).

TURKIYE ARE GOING TO THE SEMI-FINALS! 🇹🇷#EuroBasket — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Έτσι, μπήκε σε ένα πολύ «κλειστό» κλαμπ παικτών που έχουν καταφέρει κάτι τέτοιο, στο EuroBasket.

Alperen Sengun🇹🇷(15p 10r 10a)vs🇵🇱became the 6th player in #eurobasket history with a triple-double Stojan Vrankovic🇭🇷12p 13r 10b vs🇬🇷1993 Tony Kukoc🇭🇷15p 12r 11a vs🇫🇮1995 Andrey Mandache🇷🇴14p 10r 12a vs🇲🇪2017 Mateusz Ponitka🇵🇱25p 16r 10a vs🇸🇮2022 Luka Doncic🇸🇮26p 10r 11a vs🇧🇪2025 pic.twitter.com/DnIcUAszAy — Yannis Psarakis (@YPsar) September 9, 2025

Με 19 πόντους, 10 ασίστ, 12 ριμπάουντ, έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης που το κάνει, στην ιστορία της διοργάνωσης!

Πρώτος, ήταν ο Τόνι Κούκοτς (15 πόντους, 12 ριμπάουντ, 11 αίστ), πίσω στο 1995. Το 2017, ο Ρουμάνος Αντρέι Μαντάκε (14 πόντους, 10 ριμπάουντ, 11 ασίστ), «πλαισίωσε» τον Κροάτη «σταρ».

Πριν τρία χρόνια, το 2022, ο Ματέους Πονίτκα…. διέλυσε τη στατιστική κόντρα στη Σλοβενία (26 πόντους, 16 ριμπάουντ, 10 ασίστ).

Στην εφετινή διοργάνωση, ο Λούκα Ντόνσιτς, έγινε ο τέταρτος με triple-double, στο θεσμό. Με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ, 11 ασίστ, απέναντι στο Βέλγιο, πέτυχε κάτι… τυπικό για τα δικά του δεδομένα!

Μάλιστα, ο Σενγκούν έγινε ο νεότερος της λίστας! Μόλις στα 23 του έτη, άφησε πίσω του, τον «Luka Magic» (25 ετών).

The only players in #EuroBasket 2025 to drop a triple-double: 🇸🇮 Luka Doncic 🇹🇷 Alperen Sengun It’s the first time there have been multiple triple-doubles in EuroBasket since 1995.@EuroBasket @courtside1891 pic.twitter.com/CIWOphE02j — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 9, 2025

Αυτή, ήταν η… τρίτη και φαρμακερή για τον άσο των Χιούστον Ρόκετς!

Προ ολίγων ημερών, τόσο με την Τσεχία όσο και με τη Σερβία, «άγγιξε» αυτό το ιδιαίτερο στατιστικό.

Με τους Τσέχους, του έλειπε μια ασίστ (23 πόντους, 12 ριμπάουντ, 9 ασίστ), ενώ με τους Σέρβους δύο (28 πόντους, 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ).

Sengun triple double in the Euro Basket QF 19 pts 12 rebs 10 asts Is Sengun going to take the next step this year? #EuroBasket2025 pic.twitter.com/YHmawT1ztm — Courtside Commentary (@Courtsidecom) September 9, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως, ο Σενγκούν έγινε ο πρώτος παίκτης που έχει περισσότερα από 70 ριμπάουντ και περισσότερες από 40 ασίστ σε ένα EuroBasket τα τελευταία 30 χρόνια! Απίστευτά πράγματα, για ένα παιδί μόλις 23 χρόνων.

Το «στοιχειωμένο» triple-double του Βράνκοβιτς – Δεν το αναγνωρίζει η FIBA

Πίσω στο 1993, ο Στόγιαν Βράνκοβιτς, γινόταν ο πρώτος με triple-double στην ιστορία του EuroBasket.

Κόντρα στην Ελλάδα, για τον μικρό τελικό της διοργάνωσης έκανε… πλάκα!

Συνολικά, κατέγραψε 12 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 μπλόκ!

Ωστόσο, αυτό το στατιστικό παραμένει… στοιχειωμένο.

Η FIBA, δεν το αναγνωρίζει ως triple-double.

Ο λόγος; Το γεγονός πως, τα μπλοκ δεν λαμβάνονταν υπόψη, έως το 1995. Έτσι, η επίδοση του Κροάτη ψηλού, δεν επικαιροποιήθηκε, αφού έγινε το 1993.