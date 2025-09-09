Η Τουρκία έγινε η πρώτη ομάδα που περνάει στα ημιτελικά του Eurobasket, καθώς επικράτησε με 91-77 της Πολωνίας.

Μαγική εμφάνιση απο τον Σενγκούν ο οποίος έγινε ο 6ος παίκτης του κάνει triple-double σε Eurobasket, με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Λάρκιν και Χαζέρ ακολούθησαν με 13 πόντους ο καθένας.

Οι Πολωνοί, από την άλλη, έχασαν την ευκαιρία για back-to-back τετράδα καθώς τερμάτισαν στην 4η θέση το 2022 στο Βερολίνο. Πονίτκα και Λόιντ σκόραραν από 19 πόντους, ενώ ο Σοκολόνσκι 13.

Το ματς

Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 19-19, με τους Όσμαν και Σενγκούν να μένουν άποντοι. Χάζερ και Οσμάνι σκόραραν από 5 πόντους ο κάθε ένας, ενώ για τους Πολωνούς ο Τζιέβα έξι με 2 τρίποντα.

Με σερί πέντε πόντων ξεκίνησε την δεύτερη περίοδο η Τουρκία με τον Ιγκόρ Μίλιτιτς καλεί time-out. Τα 8 λάθη της Πολωνίας έχον επιφέρει 15 πόντους στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν με την διαφορά να φτάνει τους 10 (36-26), 3’18” πριν την ανάπαυλα. Το ημίχρονο βρίσκει την Τουρκία μπροστά με και τον Σενγκούν με 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Sengun collects his first points with a HAMMER 🔨#EuroBasket x @TBF 🇹🇷 pic.twitter.com/1RswnSseY7 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Ο Τζέντι Όσμαν τραυματίστηκε και αποχώρησε από το ματς στα 4’47” πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου καθώς έπεσε άτσαλα στο παρκέ μετά από σύγκρουση με τον Πονίτκα. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 65-50 και τον Σενγκούν ένα ριμπάουντ μακριά απο τo triple-doulbe (13 πόντου, 9 ριμπάουντ, 10 ασίστ).

Στα 7’30” πριν από το τέλος της αναμέτρησης ο Σενγκούν πήρε το δέκατο ριμπάουντ και έγραψε ιστορία κάνοντας το 6ο triple-double σε Eurobasket. Η Πολωνία μείωσε στους 8 αλλά ο Χαζέρ απάντησε ανεβάζοντας ξανά την διαφόρα σε διψήφιο αριθμό. Η Τουρκία πήρε την νίκη και το εισιτήριο για τα ημιτελικά με 91-77.

Youngest to do it in EuroBasket history. ALPEREN SENGUN DROPPED A TRIPLE-DOUBLE IN 25 MINUTES. 🇹🇷 pic.twitter.com/V2eP4S7FOg — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 46-32, 65-50, 91-77.

Τουρκία (Αταμάν): Λάρκιν 13 (5 ασιστ), Χαζέρ 13, Οσμάν 10 (5 ριμπ.), Κορκμάζ 10, Σενγκούν 19 (12 ριμπ., 10 ασίστ), Οσμάνι 10 (5 ριμπ.), Μπονά 5, Σιπάχι 11 (2 τριπ.), Σανλί, Γιουρτσέβεν, Μπιτίμ, Γιλμάζ

Πολωνία (Μίλισιτς): Πονίτκα 19 (6 ασίστ), Μπαλτζερόφσκι 3 (6 ριμπ.), Λόιντ 19, Πλούτα 9 (3 τριπ.), Λατσίνσκι, Μιχάλακ, Ζολνιέρεβιτς, Σοκολόφσκι 13, Ολένιτσακ 3, Ζαπάλα, Τζίεβα 11 (3 τριπ.), Γκίελο