Η ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 00:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας και έγινε αισθητή σε Εύβοια και Αττική, καταγράφηκε ζωντανά από την κάμερα του MEGA λίγο πριν βγει στον αέρα η εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη.

Η δημοσιογράφος, λίγα λεπτά πριν εμφανιστεί στον αέρα της εκπομπής ανέφερε ότι εκείνη και οι συνεργάτες της αντιλήφθηκαν τον σεισμό.

Όπως είπε: «Με ενημερώνουν οι συνάδελφοι ότι έχει καταγραφεί στο μάστερ η στιγμή της σεισμικής δόνησης, εκείνα τα δευτερόλεπτα του σεισμού, εδώ στο στούντιο. Ήμασταν έτοιμοι να βγούμε στον αέρα».