ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Το ρομαντικό στοιχείο γίνεται όλο και πιο φανερό στις σχέσεις σας με τους φίλους, τους εραστές και τους συζύγους. Δεν είναι κακή ιδέα να διευρύνετε τον κοινωνικό σας κύκλο τώρα μιας και θα κάνετε ενδιαφέρουσες γνωριμίες. Επίσης, θα είστε τώρα περισσότερο γοητευτικοί από ποτέ.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Πρέπει να εκμεταλλευτείτε για τα καλά τις σχέσεις σας με τους γύρω σας τώρα. Δουλέψτε πάνω σ’ αυτές και αν είναι δυνατόν, πολλαπλασιάστε τες. Ο προϊστάμενός σας ίσως γίνει ο καλύτερος σας φίλος στο γραφείο αφού θα εκτιμήσει τις ικανότητές σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Θα πρέπει να επενδύσετε τη μεγάλη ενέργεια που κρύβετε μέσα σας σήμερα σε παραγωγικά πράγματα. Δεν έχετε ιδιαίτερη ανάγκη να πιέζετε πρόσωπα και καταστάσεις ώστε να περάσει το δικό σας μιας και λίγο ως πολύ, έχει μπει το νερό στ’ αυλάκι και οι υποθέσεις σας προχωράνε αρκετά καλά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Είστε σε ιδιαίτερα καλή ψυχολογική κατάσταση σήμερα μιας και τα πράγματα πάνε όπως θα θέλατε. Ακόμα και το πιο δύσκολα εμπόδια που ορθώνονται μπροστά σας, δεν θα σας σταματήσουν από το να προσεγγίσετε τους στόχους σας. Ετσι, μπορείτε άνετα να τελειοποιήσετε τις κοινωνικές σας δεξιότητες γιατί θα σας χρησιμεύσουν στο μέλλον.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Οι φίλοι και σύντροφοί σας σήμερα δεν ξέρουν πού να σταματήσουν, με αποτέλεσμα να ξεπερνούν τα όρια και να σας φέρνουν σε δύσκολη θέση. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή για να ορθώσετε το ανάστημά σας και να ακουστεί επιτέλους η φωνή σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Σήμερα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε επιπλέον εισόδημα το οποίο θα δώσει ανάσα στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Ωστόσο, μην το παρακάνετε με τα σχέδια και τα πλάνα γιατί στο τέλος θα καταλήξετε να ξοδεύετε την ενέργειά σας σε πράγματα που δεν έχουν καμία σημασία.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Μιας και ευνοούνται σήμερα οι κοινωνικές συναναστροφές, μπορείτε να ανανεώσετε κάποιες επαφές με ανθρώπους που έχετε καιρό να δείτε και ν’ ακούσετε νέα τους. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να σκορπίζετε την ενέργειά σας σε πολλά πράγματα αλλά να κάνετε στοχευμένες κινήσεις που θα σας οδηγήσουν στα σωστά αποτελέσματα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Σήμερα δεν έχετε ιδιαίτερη όρεξη να μείνετε κλεισμένοι στο γραφείο και να υποφέρετε σε επαγγελματικές συναντήσεις αλλά προτιμάτε να είστε πιο χαλαροί. Δεν είναι κακό ν’ αφήσετε λίγο πίσω τα δύσκολα και να συγκεντρωθείτε στις πιο ευχάριστες πλευρές της ημέρας.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Θα γίνετε σήμερα η ψυχή κάθε συνάντησης που θα έχετε. Ακόμα κι αν αρχικά είχατε αμφιβολίες για το κατά πόσο έπρεπε να πάτε, στο τέλος θα δείτε ότι θα περάσετε τόσο καλά. Προσπαθήστε να εκμεταλλευτείτε κάθε γνωριμία που θα κάνετε τώρα γιατί στο μέλλον θα καταφέρετε να τη χρησιμοποιήσετε όπως σας βολεύει.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Σήμερα θα αποκτήσετε μεγάλη επιρροή πάνω στους άλλους και ειδικά σε φίλους, μέντορες και πλούσιους πελάτες στη δουλειά σας. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία να ξεκινήσετε να επεξεργάζεστε ένα πρότζεκτ ακριβώς με τον τρόπο που εσείς θέλετε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Η επιτυχία και η φήμη θα σας χτυπήσουν για τα καλά την πόρτα σήμερα σε πολλά από τα πρότζεκτ που θα αναλάβετε. Θα σας βγει σε καλό, αν κρατήσετε καλά στο μυαλό σας τις αρχές που θέλετε να διέπουν τώρα το έργο σας και να μην κάνετε ούτε βήμα πίσω.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Είναι μια καλή ευκαιρία η σημερινή αν θέλετε να φτιάξετε τη σχέση σας με τον σύζυγό σας και να βελτιώσετε την καθημερινότητά σας στο σπίτι. Η διπλωματία θα σας βοηθήσει να φτάσετε παραπέρα και ειδικά όταν έρχεστε σε επαφή με ξένους.