Αντίστροφα για τον αυριανό (9/9, 21:00) προημιτελικό του Eurobasket με τη Λιθουανία μετράει η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προπονήθηκε στο βοηθητικό γήπεδο της “Xiaomi Arena”, στη Ρίγα, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Βασίλη Σπανούλη να παραχωρεί δηλώσεις και να αναφέρεται στη μάχη της Ελλάδας με την Λιθουανία στους 8 και στην δίψα της Εθνικής για κάποιο μετάλλιο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

«Είναι ακόμη ένα παιχνίδι νοκ άουτ. Είμαστε έτοιμοι, δεν προετοιμαζόμαστε τώρα για αυτό, είμαστε έτοιμοι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας για τα νοκ άουτ. Είμαστε έτοιμοι, ήρεμοι και συνειδητοποιημένοι για να εκτελέσουμε το πλάνο μας».

Για τα 16 χρόνια που έχει να βρεθεί η Εθνική ομάδα σε ημιτελικό: «Το λέτε συνέχεια και δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι πραγματικότητα, αλλά προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ κοιτάω το τώρα. Όσο το λέτε, τα χρόνια θα γίνουν 26, 36 και 56 χρόνια. Αν το αφήσουμε και ζήσουμε τη στιγμή, μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω, είναι λογικό, μας πονάει αυτό το πράγμα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει μόνο το αυριανό παιχνίδι και πώς θα είμαστε έτοιμοι για την Λιθουανία».

Για την ικανότητα της Εθνικής ομάδας απέναντι σε διαφορετικές άμυνες: «Αυτό είναι το σύγχρονο μπάσκετ. Να αντεπεξέρχεσαι σε κάθε είδους μέρα, πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς. Και χθες δείξαμε μια πτυχή του εαυτού μας που δεν είχαμε δείξει ως τώρα, γιατί στην πρώτη φάση σουτάραμε καλά. Το ίδιο είχαμε κάνει και στο φιλικό με το Μαυροβούνιο, που είχαμε 5/35 τρίποντα, αλλά βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε. Αυτό βρήκαμε και χθες και αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά».

Για τη μια μέρα παραπάνω ξεκούρασης και προετοιμασίας που έχει η Λιθουανία: «Δύσκολο δεν είναι, όλοι θέλουν να παίξουν σε αυτά τα παιχνίδια. Γι’ αυτό προετοιμαζόμασταν. Είναι πνευματικό το θέμα, η κούραση ξεπερνιέται από το κίνητρο και τη δίψα για διάκριση».

Για τα καλά ποσοστά στα τρίποντα: «Είχαμε καλό spacing, είχαμε αλτρουισμό, θα το κάναμε και χθες με το Ισραήλ, αλλά είχαμε διαφορετικά σουτ σε σχέση με την πρώτη φάση. Στην Κύπρο οι αντίπαλοι έκαναν παγίδες στον Γιάννη, χθες το Ισραήλ δεν το έκανε. Όταν το σουτ είναι από μέσα προς τα έξω ή με έξτρα πάσα, είναι πολύ καλό. Εμείς θα πάρουμε αυτό που μας δίνουν οι αντίπαλοι. Αν μας δίνουν το ένας με έναν με τον Γιάννη, θα πάμε στο low post. Είμαστε έτοιμοι να τιμωρήσουμε κάθε άμυνα. Τα παιδιά είναι έτοιμα να σουτάρουν ή να πασάρουν την μπάλα».

Για τους χαμένους αιφνιδιασμούς χθες: «Πιο απλοποιημένο παιχνίδι από αυτό που παίζουμε δεν υπάρχει. Κατεβαίνουμε και δίνουμε την μπάλα στον Γιάννη. Κι έχουμε καλό spacing. Παίζει πικ εν ρολ ο Σλούκας και έχουμε το ίδιο, γιατί έχουμε τους κατάλληλους παίκτες, καλούς δημιουργούς, καλούς off ball παίκτες. Το να σου γλιστρήσει η μπάλα δεν με ενδιαφέρει, δεν θα ρίξω ευθύνη σε κάποιον γι’ αυτόν. Με νοιάζουν άλλα πράγματα περισσότερο».

Για τη Λιθουανία: «Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ physical, τρέχουν πάρα πολύ, παίζουν σε μεγάλη ένταση, έχουν δυνατότητες και αδυναμίες που έχουμε αντιμετωπίσει. Πιστεύω πως θα είμαστε συγκεντρωμένοι για να εκτελέσουμε το πλάνο μας και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».