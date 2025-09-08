Επεισόδιο 6 – 08/09/2025) Η «ΟΜΑΔΑ» Live φέρνει στο ίδιο τραπέζι ρεπόρτερ που καλύπτουν τις πέντε μεγαλύτερες ομάδες της Stoiximan Super League! Με τις ομάδες μας να διεκδικούν βαθμούς και διακρίσεις σε Champions League, Europa League και Conference League, η «ΟΜΑΔΑ» Live καταγράφει όλο το παρασκήνιο και τις εξελίξεις. Στο επίκεντρο της συζήτησης τα κατορθώματα του Γιαννη Αντετοκούνμπο και της παρέας του στο Eurobasket και η μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας ποδοσφαίρου με τη Δανία.

Παρουσιάζει ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος,

Ρεπόρτερ:

Δημήτρης Σπηλιόπουλος για τον Ολυμπιακό

Νίκος Τζουάννης για τον Παναθηναϊκό

Σταμάτης Βούλγαρης για την ΑΕΚ

Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Νίκος Παπαδόπουλος για τον Άρη.